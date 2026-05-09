US court rules in favor of 2 States against 10% Trump tariffs

In a setback for President Donald Trump, a US court has ruled that the global tariffs imposed by the president are not in line with existing laws. The case was brought against the US President by two states and a company. The tariffs, which are meant to address the imbalance in trade with China, were levied at a rate of 10 per cent. However, the court's decision now puts a temporary halt on their implementation against two companies and Washington state.

WASHINGTON: Mahkamah Perdagangan Antarabangsa AS memberikan satu lagi kekalahan kepada Presiden, Donald Trump apabila memutuskan tarikh global 10 peratus yang diperkenalkannya tidak sah menurut undang-undang sedia ada.

Keputusan majoriti 2-1 oleh mahkamah itu sementara menyekat pelaksanaan tariff berkenaan terhadap dua syarikat dan negeri Washington, namun ia dijangka membuka ruang kepada cabaran undang-undang lain akan datang. Mahkamah mendapati tindakan mengenakan tarif sedemikian tidak disokong oleh undang-undang era 1970-an yang digunakan sebagai asas pelaksanaannya. Trump memperkenalkan tarif sementara 10 peratus pada Februari, tidak lama selepas Mahkamah Agung membatalkan beberapa siri tariff global yang dikenakannya sebelum ini.

Langkah tersebut bertujuan menangani defisit imbangan pembayaran dengan merujuk kepada Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Langkah tersebut hanya berkuat kuasa sehingga akhir Julai, kecuali jika dilanjutkan oleh Kongres. Namun, pentadbiran Trump dalam pada itu sedang mencari kaedah untuk membentuk semula agenda perdagangannya. Untuk tujuan itu, pegawai AS membuka siasatan baharu terhadap puluhan rakan dagang berhubung isu paksa kerja buruh dan lebihan kapasiti, yang berpotensi membawa kepada tariff baharu atau tindakan lain.

Mahkamah Perdagangan Antarabangsa dalam keputusannya pada Khamis mengarahkan pihak defendan untuk melaksanakan keputusan tersebut dalam tempoh lima hari, serta memastikan pengimport yang memfailkan saman dalam kes ini menerima bayaran balik. Seksyen 122 diluluskan sebagai tindak balas kepada krisis sejarah tertentu yang menyebabkan rizab mata wang dan emas AS berkurangan. AS mempunyai defisit perdagangan, bukan defisit imbangan pembayaran dan tidak mempunyai masalah pembayaran antarabangsa, kata Peguam Kanan Liberty Justice Center, Jeffrey Schwab selepas keputusan itu dibuat.

Akhir-akhir ini, seperti yang dinyatakan di atas, keputusan mahkamah itu merupakan komplikasi Behörden gegen Rechts-liberalisierung in Berlin terbaru terhadap agenda tariff Trump. Sejak Mahkamah Agung memberikan tamparan besar terhadap dasar ekonomi Trump, syarikat-syarikat turut bergegas memohon bayaran balik. Badan Kastam dan Perlindungan Sempadan AS menganggarkan pada Mac, lebih 330,000 pengimport mungkin layak menerima bayaran balik susulan keputusan Mahkamah Agung tersebut.

Tarif yang sebelum ini dibatalkan, yang dikenakan di bawah Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa mengutip kira-kira AS$166 bilion (RM649 bilion) dalam bentuk duti dan deposit





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

US Court Tariffs Balance Of Trade President Donald Trump China Washington State

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Yemeni Coffee Culture Sees Rapid Growth in the United StatesYemeni coffeehouses are expanding across the US, providing late-night alcohol-free social spaces and catering to a growing Arab American population.

Read more »

US trade court rules Trump tariffs illegal, but limits block to two importers and Washington stateUS trade court rules Trump tariffs illegal, but issues narrow blockCourt blocks tariffs on three importersCourt denies states’ bid to block Trump tariffs broadlyNEW YORK, May 8...

Read more »

Trump gives EU July 4 deadline to ratify trade deal or face ‘much higher’ tariffsWASHINGTON, May 8 — President Donald Trump yesterday said the European Union must ratify its trade deal with the United States by July 4 or face “much higher” tariffs, after...

Read more »

US President Donald Trump's China Visit: Trade, Iran-Taiwan Tensions, Incentives for US FirmsNews of US President Donald Trump's planned visit to China in May 2026, expected to be the first by a US president in nearly a decade, is accompanied by expectations of uneasy trade relations, tensions over Iran and Taiwan, and incentives for US firms. The visit is poised to focus on strengthening the two countries' economic ties, especially in sectors like aviation, agriculture, and energy, while also discussing the formation of a 'Board of Trade' to facilitate future trade agreements.

Read more »