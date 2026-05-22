Universiti Putra Malaysia Mengadakan Majlis Gemilang Putra 2026

Universiti Putra Malaysia (UPM) telah mengadakan Majlis Gemilang Putra (MGP) 2026 untuk mengiktiraf kecemerlangan dan dedikasi warganya. Naib Canselor UPM, Datuk Profesor Ir. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah, telah menyeru warga universiti untuk terus memupuk budaya kerja berprestasi tinggi, berintegriti dan penuh iltizam.

Majlis tersebut juga membawa Anugerah Fellowship Naib Canselor kepada 15 staf yang berdedikasi. Pendaftar UPM, Muhazam Mansor, berkata majlis berkenaan menjadi simbol penghargaan universiti terhadap dedikasi dan komitmen warga kerja yang menjadi tunjang kekuatan institusi itu. Anugerah Khas Akademia Putra 2025 diterima oleh Profesor Dr. Amin Ismail atas kecemerlangan menyeluruh dalam bidang akademik, kepimpinan dan pembangunan ilmu.

Bagi Anugerah Fellowship Naib Canselor (Pengajaran), kategori Pengajar Cemerlang (Sains Tulen) diterima oleh Dr. Tan Sin Tee daripada Fakulti Sains; kategori Sains Kesihatan oleh Profesor Madya Dr. Aneesa Abdul Rashid, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan; kategori Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan oleh Dr. Sharon Ong Yong Yee, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPMS; manakala kategori Sastera dan Sains Sosial diterima oleh Dr. Ilyana Jalaluddin, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Bagi Anugerah Fellowship Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi), kategori Penyelidik Cemerlang (Sains dan Teknologi) diterima oleh Profesor Madya Ts.

Dr. Fakhrul Zaman Rokhani daripada Fakulti Kejuruteraan manakala kategori Penyelidik Muda (Sains dan Teknologi) diterima oleh Profesor Madya Dr. Leong Sui Sien, Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPMS. Kategori Penyelidik Muda (Sains Sosial) pula diterima oleh Dr. Anitha Roslan daripada Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, manakala kategori Penerbitan Makalah Jurnal (Sains dan Teknologi) diterima oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Hafiz Abu Bakar, Fakulti Kejuruteraan, kategori Inovasi dan Pengkomersialan Produk, Profesor Madya Ts.

Dr. Norhayu Asib, Fakulti Pertanian dan kategori Penerbitan Buku, Profesor Madya Dr. Clare Chan Suet Ching, Fakulti Ekologi Manusia. Bagi Anugerah Fellowship Naib Canselor (Pembangunan Pelajar), kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional Akademik diterima oleh Profesor Madya Dr. Mohd Mursyid Arshad, Pusat Pembangunan Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar.

Anugerah Fellowship Naib Canselor (Perkhidmatan Profesional) kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Akademik) diterima oleh Profesor Dr. Ismi Arif Ismail, Fakulti Pengajian Pendidikan manakala kategori Kumpulan Pengurusan dan Profesional Pentadbir diterima oleh Dr. Nor Asma Ab Razak. Institut Biosains. Anugerah Fellowship Naib Canselor (Perunding Cemerlang) pula diterima oleh Profesor Dr. Ina Salwany Md Yasin, Fakulti Pertanian. Pada majlis sama, seramai 563 pegawai UPM menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 sebagai pengiktirafan terhadap komitmen dan prestasi cemerlang mereka dalam memperkukuh kecemerlangan universiti





