The Indonesian rupiah falls to a record low above 18,000 per US dollar as investors fret over the economy and central bank oversight. Two weak earthquakes of magnitude 2.9 shake Ranau, Sabah and Mambong, Sarawak within 12 hours on Tuesday (June 2). The tremors were also felt in several areas around Kundasang, Ranau and Kota Belud, Sabah. On the same day, another weak earthquake with a similar magnitude and a depth of 10 km was detected in Mambong at 10.33 pm. The earthquake was centred at latitude 1.32° North and longitude 110.39° East, with tremors also felt in several areas around Samarahan and Serian, Sarawak. However, the director-general of Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) advised the public not to worry as both incidents were categorised as weak magnitude earthquakes.
Indonesian rupiah falls to record low above 18,000 per US dollar as investors fret over economy and central bank oversight. Two weak earthquakes of magnitude 2.9 shook Ranau , Sabah and Mambong , Sarawak within 12 hours on Tuesday (June 2).
Malaysian Meteorological Department (MetMalaysia) director-general Dr Mohd Hisham Mohd Anip said the earthquake in Ranau was detected at a depth of 10 kilometres (km) at 10.36 am. He said the epicentre of the earthquake was located at latitude 6.07° North and longitude 116.58° East. The tremors were also felt in several areas around Kundasang, Ranau and Kota Belud, Sabah.
On the same day, another weak earthquake with a similar magnitude and a depth of 10 km was detected in Mambong at 10.33 pm. The earthquake was centred at latitude 1.32° North and longitude 110.39° East, with tremors also felt in several areas around Samarahan and Serian, Sarawak.
However, he advised the public not to worry as both incidents were categorised as weak magnitude earthquakes. According to him, MetMalaysia will continue to monitor the situation and issue alerts from time to time. The public can get the latest and most accurate weather and earthquake information via the official website, myCuaca application and the department's official social media, or contact the hotline 1300-22-1638 for any further enquiries.
The source text may contain repeated navigational labels, sidebar links, or boilerplate (e.g. "Opens in new window", menu items, "Read more" repeated many times). Ignore such repetitions and rewrite ONLY the substantive news content
Indonesian Rupiah Weak Magnitude Earthquakes Ranau Sabah Mambong Sarawak Malaysian Meteorological Department (Metmalays Epicentre Latitude Longitude Tremors Sabah Sarawak Samarahan Serian Kundasang Kota Belud Kundasang Ranau Kota Belud Sabah Sabah Sarawak Samarahan Serian Ranau Mambong Ranau Sabah Mambong Sarawak Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes Weak Magnitude Earthquakes
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Durian farmers praise move to form BoardRANAU: The Ranau Durian Growers Association fully support the establishment of the Sabah Durian Board, especially the decision not to impose any cess on durian growers in the state.
Read more »
Ugutan jenayah: Lelaki direman di RanauRANAU: Seorang lelaki berusia 31 tahun direman selama empat hari bagi membantu siasatan kes ugutan jenayah dipercayai ditujukan kepada ahli keluarganya di Kampung Debut Langsat, di sini.
Read more »
Agustinus, Ket Siong overall champs of the Ranau Kaamatan International Offroad 4x4 Challenge 2026RANAU: Driver Agustinus and co-driver Chia Ket Siong emerged as the overall champions of the Ranau Kaamatan International Offroad 4x4 Challenge 2026 after delivering a commanding performance throughout the competition, which marked the event’s milestone 20th edition.
Read more »
Two Weak Earthquakes Hit Ranau and MambongTwo weak earthquakes of magnitude 2.9 shook Ranau, Sabah and Mambong, Sarawak within 12 hours on Tuesday (June 2).
Read more »