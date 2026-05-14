Transformasi Konflik Ideologi ke Permusuhan Geopolitik

Konflik Iran-Israel menggambarkan transformasi permusuhan ideologi menjadi persaingan geopolitik dan akhirnya kemunculan konfrontasi ketenteraan terbuka. Akar konflik ini berakar pada tahun 1979, saat penggulingan pemerintahan Shah dan terjadinya revolusi. Intensitas konflik ini meningkat saat Iran menyokong kelompok bersenjata seperti Hezbollah, dan Israel melancarkan serangan ke atas sasaran Iran. Jadwal konfrontasi ini juga dipengaruhi oleh kehadiran Iran di kawasan, kemunculan isu nuklear Iran, krisis di wilayah Palestina, dan konflik di Syria. Dampak konflik ini clearest terletak di sektor ekonomi, seperti penutupan Selat Hormuz yang menyimpang sebagian besar pasokan minyak dunia, meningkatkan tekanan ekonomi global, dan krisis harga. Di sisi kemanusiaan, kondisi kesehatan ikut terdampak sehingga memikirkan sistem perubatan di kawasan konflik.

Konflik Iran-Israel merupakan konflik yang panjang, berperingkat, dan rumit. Sejak revolusi tahun 1979, yang menggulingkan pemerintahan Shah dan mengganti sistem monarki dengan Republik Islam, hubungan antara Iran dan Israel semakin berubah.

Sebelum Revolusi Islam, hubungan kedua negara informal tetapi masih ada dalam bentuk kerjasama, terutama dalam aspek ekonomi dan keselamatan. Setelah revolusi, Iran mengambil posisi tegas menentang keberadaan Israel, menjadikan isu Palestina sebagai toasnya. Perubahan ini menjadi titik tolak permusuhan ideologis yang berkelanjutan





