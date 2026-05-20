Timbalan Menteri Kesihatan: Klinik Kesihatan Di Luar Bandar Perlu Diperkasa

Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib menekankan pentingnya meningkatkan infrastruktur klinik kesihatan di daerah perkotaan seperti Tuaran bagi meningkatkan kesedaran awam terhadap rawatan kesihatan dan penjagaan kesihatan.

Tuaran: Klinik kesihatan di luar bandar perlu terus diperkasa bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih cekap dan berkualiti. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata usaha menaik taraf fasiliti kesihatan khususnya di kawasan luar bandar merupakan satu keperluan dalam memperkukuh sistem penjagaan kesihatan primer.

Kerja menaik taraf klinik kesihatan khususnya di luar bandar adalah satu keperluan selaras dengan agenda reformasi kesihatan Kementerian Kesihatan (KKM). Langkah strategik ini amat penting bagi menjayakan agenda kementerian iaitu beralih daripada merawat penyakit kepada penjagaan kesihatan yang bermula di peringkat fasiliti kesihatan primer. Beliau berkata demikian ketika Majlis Perasmian Blok Baharu Klinik Kesihatan Tenghilan pada Isnin.

Beliau berharap masyarakat di daerah Tuaran khususnya penduduk dalam kawasan liputan Klinik Kesihatan Tenghilan menjadikan klinik itu sebagai pusat rujukan utama bukan sahaja untuk mendapatkan rawatan tetapi juga meningkatkan kesedaran mengenai pencegahan penyakit dan amalan gaya hidup sihat. Saya berharap dengan adanya blok baharu ini, penyampaian perkhidmatan akan menjadi lebih cekap dan selesa selain mewujudkan suasana kerja yang lebih baik kepada petugas kesihatan.

Hanifah turut mengingatkan orang ramai supaya sentiasa mengutamakan aspek penjagaan kesihatan berikutan perubahan iklim global yang menyebabkan cuaca tidak menentu termasuk peningkatan suhu panas, gelombang haba, banjir kilat dan hujan berterusan. Saya ingin berpesan kepada semua agar meletakkan aspek penjagaan kesihatan sebagai keutamaan. Jika berlaku cuaca panas ekstrem hadkan aktiviti luar dan pastikan minum air putih secukupnya. Pakailah pakaian yang longgar dan ringan bagi membantu pengaliran haba badan.

Semasa hujan lebat dan berlakunya banjir, patuhi arahan berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa dan lakukan dengan segera kerana keselamatan nyawa adalah keutamaan tertinggi. Beliau turut menggesa masyarakat agar membudayakan gaya hidup sihat termasuk melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala serta mempergiat usaha pencegahan penyakit seperti membersihkan kawasan air bertakung bagi menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes.

Pembinaan blok baharu Klinik Kesihatan Tenghilan yang siap pada tahun 2024 itu memberi manfaat besar kepada kira-kira 23,000 penduduk sekitar dalam mendapatkan akses rawatan kesihatan yang lebih cepat dan efisien





DailyExpress_MY / 🏆 3. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kesihatan Perak Infrastruktur Reformasi Agenda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menteri Pendidikan Tinggi: SPM tetap Asas Utama Kemasukan ke UniversitiDatuk Seri Zambry Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, berkata, keputusan dipersetujui kerajaan dan diputuskan di peringkat Kabinet untuk memastikan dasar kemasukan ke universiti terus selaras dengan sistem pendidikan negara. Beliau menjelaskan bahawa SPM tetap menjadi asas utama kemasukan ke universiti, walaupun pelajar datang daripada pelbagai aliran pendidikan termasuk sekolah agama.

Read more »

Data Menunjukkan Hampir 60% Pekerja Adalah ObesAnalisis data saringan kesihatan dari tahun 2023 hingga 2025.

Read more »

Projek infra, mitigasi banjir di Penampang siap masa terdekatPENAMPANG: Beberapa projek pembangunan infrastruktur dan mitigasi banjir di Penampang berjalan lancar dan dijangka siap dalam masa terdekat, kata Timbalan Ketua Menteri III Datuk Ewon Benedick.

Read more »

[Video] Tular Kad Klinik Kesihatan Dalam Bahasa Cina, KKM Tampil Beri PenjelasanJabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putrajaya (JKWPKL&P) menjelaskan kad yang ditunjukkan dalam video tular merupakan Kad Rekod Pemantauan Pesakit Denggi berbahasa Cina.

Read more »