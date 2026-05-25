Three Petronas workers killed, one injured in Sepat FSO incident

Four workers were involved in the incident, with three confirmed dead and one injured. The incident occurred when work was being carried out at the FSO Sepat, outside the east coast of Malaysia.
Petronas sedang menyelidiki insiden kematian tiga pekerja kontraktor dan kecederaan seorang lagi semasa kerja penyelenggaraan di FSO Sepat, Terengganu , semalam. Kejadian berlaku kira-kira pukul 12.50 tengah hari ketika kerja penyelenggaraan dijalankan di FSO Sepat, luar pantai timur Semenanjung Malaysia.
Petronas telah mengeluarkan kenyataan untuk mengucapkan takziah kepada keluarga, rakan dan kenalan mangsa yang terlibat. Keutamaan syarikat ketika ini adalah memastikan kebajikan semua pihak yang terkesan terus diberi perhatian
Petronas FSO Sepat Terengganu Kuala Terengganu Hospital Sultanah Nur Zahirah
