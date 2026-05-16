Three groups present memorandum to Sultan Selangor, call for loyalty and respect

Three organizations, including the Youth Wing of the Pas Party in Selangor, the Youth Wing of the Pas Party in Selangor, and the Ummah Movement, presented a memorandum to Sultan Sharafuddin Idris Shah, calling for loyalty and respect.

AB. Halim Tamuri bersama Mohd. Imran Tamrin dan Mohd. Zai Mustafa menyerahkan memorandum kepada Ahmad Rohisham Ahmad dekat pintu masuk Istana Bukit Kayangan, di Shah Alam, Selangor, hari ini.

SHAH ALAM: Tiga pertubuhan terdiri daripada Dewan Pemuda Pas Selangor, Badan Perhubungan Pemuda Pas Selangor dan Gerakan Pembela Ummah (Ummah) menyerahkan memorandum menjunjung titah dan taat setia kepada Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di pintu masuk Istana Bukit Kayangan, di sini, hari ini. Ketua Dewan Pemuda Pas Selangor, Mohamed Sukri Omar berkata, memorandum tersebut antaranya menyatakan taat setia rakyat dan menghargai kebijaksanaan baginda dalam mempertahankan kesucian agama Islam serta keharmonian negeri.

"Dalam memorandum itu kita menyebutkan betapa rakyat terus kasih, hormat taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada tuanku selain menghargai ketegasan, keprihatinan dan menjunjung kedaulatan undang-undang serta memastikan kestabilan dan kemakmuran negeri. "Kita (rakyat) meletakkan kepercayaan penuh kepada tuanku dalam setiap tindakan baginda yang dipandu dengan kebijakannya. Itu antaranya yang kita persembahkan kepada baginda yang disusuli dengan perhimpunan bagi menyatakan taat setia kepada tuanku," katanya kepada pemberita di sini, hari ini.

Terdahulu, ketiga-tiga memorandum itu diserahkan oleh Pesuruhjaya Pas Selangor, Datuk Dr. Ab. Halim Tamuri; Ketua Pemuda UMNO Selangor, Datuk Mohd. Imran Tamrin serta Pengerusi Ummah, Mohd. Zai Mustafa kepada Juruiring Polis Kepada Sultan Selangor, Superintendan Datuk Ahmad Rohisham Ahmad yang turut disaksikan Ketua Dewan Pemuda Pas, Afnan Hamimi Taib Azamudden.

Dalam masa sama, beliau menggesa Menteri Besar, Datuk Seri Amirudin Shari dan Speaker Dewan Undangan Negeri (DUN) Selangor, Lau Weng San supaya membawa Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Seri Kembangan, Wong Siew Ki ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan dan dikenakan tindakan.

"Beliau mesti memohon maaf terutama kepada tuanku dan seterusnya kepada rakyat. Beliau sebagai wakil rakyat sepatutnya bertindak bijak memilih keharmonian. Tetapi, masih memilih untuk bertentangan dengan titah baginda," tegasnya. Sementara itu, Mohd.

Zai mendakwa di Selangor seolah-olah wujud dua keadaan yang mengelirukan berhubung isu larangan pembinaan ladang babi seperti mana titah Sultan Sharafuddin pada Istiadat Pembukaan DUN Selangor pada April lalu.

"Satu titah tuanku supaya isu babi ditamatkan, kerajaan negeri mengambil sikap berdiam diri. Mana satu hendak ikut? Saya hendak beritahu rakyat, ikut titah perintah tuanku. Kerajaan yang ada sekarang ini bukan hendak menyokong titah, malah menyusahkan lagi tuanku," ujarnya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Memorandum Sultan Selangor Loyalty Respect Islam Harmony State Nation Law Stability Development

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sultan Nazrin honours teachers with special Friday sermon role across Perak mosquesIPOH, May 15 — The Sultan of Perak, Sultan Nazrin Shah, has consented to 625 educators and teachers in the state delivering Friday sermons today in conjunction with Teachers’...

Read more »

UMNO Selangor to Join 'Daulat Tuanku' Rally, Expressing Solidarity and Loyalty to Sultan Sharafuddin Idris ShahThe Badan Perhubungan UMNO Selangor will participate in the 'Daulat Tuanku' rally organized by the Selangor Youth Wing of the Pas party, expressing solidarity and loyalty to Sultan Sharafuddin Idris Shah. UMNO Selangor's participation in the rally is based on issues of interest involving the sanctity of Islam, the sovereignty of the ruling institutions, the dominance of the Malay race, and national unity.

Read more »

Sultan of Perak Joins Educators for 55th National Teachers Day PrayersSultan Nazrin Muizzuddin Shah attended a special Friday prayer event in Ipoh where the Director-General of Education delivered a sermon on the vital role of wise teachers in shaping a prosperous society.

Read more »

Sultan Melaka: Luqman Hafidz, 35, Dimuat Naik Sebagai Sultan MelakaAfter the announcement of Bayan's character yesterday, the character of a king has now been introduced with Luqman Hafidz as Sultan Melaka. Through an Instagram post, a photo of Luqman or Muhammad Luqman Hafidz Mohd Fauzi, 35, was uploaded and introduced as Sultan Melaka. 'His journey with Enfiniti has been long. From being the main character in Ola Bola The Musical, he is now back playing Sultan Melaka. 'A king who rules with power. However, behind the grandeur of the throne, there is a heart that is struggling with fate and loss. In the same post, the character of Sultan Melaka is described as someone who is powerful in governance. 'A government that speaks words that can form a kingdom. However, in the world of Putri Gunung Ledang, the crown also demands a high price."

Read more »