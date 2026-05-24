TH Lancarkan Program Kebersihan Bangunan, Masyair ke Mekah & Masyair, Dr. Zulkifli Hasan Hadiri

Lembaga Tabung Haji (TH) melancarkan Program Kebersihan Bangunan Penginapan Jemaah Haji di Mekah dan Program Kebersihan Masyair.

Lembaga Tabung Haji (TH) melancarkan Program Kebersihan Bangunan Penginapan Jemaah Haji di Mekah dan Program Kebersihan Masyair sebagai usaha memperkukuh budaya kebersihan dalam kalangan jemaah dan petugas haji Malaysia, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Dr. Zulkifli Hasan.

Program yang dilaksanakan sejak 2017 itu turut mendapat pengiktirafan kerajaan Arab Saudi sebagai inisiatif nilai tambah jemaah Malaysia untuk meningkatkan standard kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Dr. Zulkifli Hasan berkata, pelaksanaan program berkenaan mencerminkan komitmen berterusan TH dalam memastikan aspek kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah, melibatkan kebersihan, kesihatan dan keselesaan persekitaran sepanjang musim haji.

'Ibadah haji bukan sekadar perjalanan menuju Kaabah, tetapi perjalanan mendidik hati menjadi lebih beradab terhadap manusia dan juga persekitaran', katanya ketika melancarkan Program Kebersihan Bangunan Penginapan Jemaah Haji di Mekah dan Program Kebersihan Masyair di sini semalam. Menurut Dr. Zulkifli Hasan, persekitaran penginapan dan kawasan ibadah yang bersih serta teratur bukan sahaja membantu keselesaan jemaah, malah mampu mengurangkan risiko penularan penyakit berjangkit dan isu kesihatan awam terutama di kawasan berkepadatan tinggi seperti Masyair.

Katanya, usaha itu juga selari dengan aspirasi Visi Saudi 2030 yang memberi penekanan terhadap peningkatan standard kebersihan dan pengurusan persekitaran di Tanah Suci.

'Bagi Program Kebersihan di Mekah, fokus diberikan kepada kebersihan bilik penginapan, ruang awam, surau, pengurusan sisa pepejal dan makanan, selain disiplin penggunaan kemudahan bersama termasuk tandas dan lif', katanya. Sementara itu, Program Kebersihan Masyair ialah pengurusan sampah secara sistematik, kebersihan khemah dan laluan pejalan kaki, pengurangan pembaziran makanan serta penggunaan tandas secara berhemah





