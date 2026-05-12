TEKANAN: 'Kami mandi berempat sebelum tiba-tiba seorang hanyut. Kami bertiga cuba selamatkannya.' Nurul Ain Fatihah Mohd Zamri Jitakan pengalaman ayahnya pada lemas Sungai Jeram Hulu

Kedua-duanya dikhabarkan sembuh, di mana Nurul Ain Fatihah Mohd Zamri, 12, dan Noor Shaqira Abdul Fatah,12, selamat dan jejerah ada jenayah lemas, yang keadaannya dilaporkan stabil dan sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ), Kuala Terengganu.

KUALA TERENGGANU: 'Kami mandi berempat sebelum tiba-tiba seorang hanyut. Kami bertiga cuba selamatkannya.

' Itulah detik cemas diceritakan Nurul Ain Fatihah Mohd Zamri, 12, salah seorang mangsa yang terselamat dalam kejadian lemas meragut dua nyawa di Sungai Jeram Hulu, Kampung Jeram Hulu, di sini. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, dia dan seorang lagi mangsa, Noor Shaqira Abdul Fatah,12, selamat. Dua lagi rakan mereka yang juga dua beradik seibu, Nur Afiqah Shahirah Mohd.

Shawalluddin, 15, dan Nur Shahila Shahirah Azman 12, dihanyutkan arus deras sungai sebelum mayat mereka ditemukan pada pukul 6 petang ini. Noor Shaqira yang selamat dilaporkan stabil dan sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah (HSNZ), Kuala Terengganu





