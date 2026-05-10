Syamel Memulai Perjalanan dengan Berbeza: Memproduksi Gelang Tangan Manik Sebatas Mungkin demi Peminat

Dalam kesibukan mengatur perjalanan baharu demi kekal relevan dalam berkarya, penyanyi, Syamel tidak pernah lupa untuk menghargai peminat yang sentiasa menyokong kerjanya sehingga ke hari ini. Syamel inovasi sana, dia mula menghasilkan sejumlah gelang tangan manik sebagai hadiah kepada peminatnya dengan idea yang tertera semalam. Syamel enggan berkongsi kos yang dilaburkan serta memangtasksanya, tapi opens about the meaning of giving gifts towards fans to the stage of heartfelt appreciation.

Dalam kesibukan mengatur perjalanan baharu demi kekal relevan dalam berkarya, penyanyi, Syamel tidak pernah lupa untuk menghargai peminat yang sentiasa menyokong kerjanya sehingga ke hari ini.

Pertama kali menghasilkan sejumlah gelang tangan manik sebagai hadiah, Syamel menyifatkan penghargaan terhadap peminat tidak semestinya datang dalam bentuk besar atau mewah, sebaliknya keikhlasan dan usaha peribadi itulah yang paling memberi makna.

"Saya mahu membuka lembaran baru ini dengan lebih segar dan berbeza. Bercerita mengenai hobi, saya ada hasilkan beberapa jumlah gelang tangan buat peminat.

"Sebelum ini saya tidak pernah lakukannya, ini kali pertama. Ia bukanlah hobi sebenarnya tetapi lebih kepada kejutan buat peminat sebagai tanda penghargaan terhadap mereka," katanya kepada Pancaindera. Lebih lanjut pemilik nama Syamel Aqmal Mohd. Fodzly, idea untuk menghasilkan gelang penghargaan itu muncul secara spontan sehari sebelum dia bertemu dengan peminatnya di majlis pelancaran lagu terbaharu yang berjudul Pertama.

"Idea untuk buat gelang itu secara tiba-tiba dan saya terus beli semua barang seperti manik dan benang sendiri. Saya memang tidak tahu bagaimana mahu buat gelang tersebut, tetapi saya cuba demi peminat yang disayangi," kongsinya. Meskipun sederhana pada pandangan mata, bagi Syamel setiap satu gelang itu membawa makna yang jauh lebih besar, bahkan simbol permulaan dan kenangan yang ingin diabadikan bersama mereka yang tidak pernah jemu menyokongnya.

Di sebalik sentuhan yang terhasil, tersimpan pengorbanan masa dan tenaga yang tidak sedikit apabila penyanyi berusia 33 tahun itu sanggup berjaga malam demi memastikan hadiah itu dapat disiapkan sendiri.

"Memandangkan idea itu muncul pada saat akhir, saya lakukannya dalam satu malam sahaja. Bersengkang mata jugalah dari pukul 11 malam sampai pukul empat atau lima pagi.

"Memang leceh sikit proses untuk membuat gelang tersebut, tapi saya berpuas hati dengan hasilnya. Saya buat sendiri setakat mana yang mampu sahaja," jelasnya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Syamel Peminat Gelang Tangan Manik Hobi Kejutan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nyanyian berbeza daripada rakaman, Ceddy Ang sudah buat yang terbaikNyanyian berbeza daripada rakaman, Ceddy Ang sudah buat yang terbaik

Read more »

POP MART Pilih Malaysia Lokasi Pertama Asia Tenggara Lancar Siri ‘CRYBABY Cry Me An Ocean’Peminat berpeluang menyertai sesi tandatangan eksklusif bersama Molly yang dijadualkan berlangsung pada 16 Mei 2026.

Read more »

POP MART Pilih Malaysia Lokasi Pertama Asia Tenggara Lancar Siri ‘CRYBABY Cry Me An Ocean’Peminat berpeluang menyertai sesi tandatangan eksklusif bersama Molly yang dijadualkan berlangsung pada 16 Mei 2026.

Read more »

POP MART Pilih Malaysia Lokasi Pertama Asia Tenggara Lancar Siri ‘CRYBABY Cry Me An Ocean’Peminat berpeluang menyertai sesi tandatangan eksklusif bersama Molly yang dijadualkan berlangsung pada 16 Mei 2026.

Read more »

Fauziah Latiff sebak, 3000 peminat nyanyi Teratai Layu Di Tasik MaduFauziah Latiff sebak, 3000 peminat nyanyi Teratai Layu Di Tasik Madu

Read more »