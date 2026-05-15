Sultan Melaka: Luqman Hafidz, 35, Dimuat Naik Sebagai Sultan Melaka

After the announcement of Bayan's character yesterday, the character of a king has now been introduced with Luqman Hafidz as Sultan Melaka. Through an Instagram post, a photo of Luqman or Muhammad Luqman Hafidz Mohd Fauzi, 35, was uploaded and introduced as Sultan Melaka. 'His journey with Enfiniti has been long. From being the main character in Ola Bola The Musical, he is now back playing Sultan Melaka. 'A king who rules with power. However, behind the grandeur of the throne, there is a heart that is struggling with fate and loss. In the same post, the character of Sultan Melaka is described as someone who is powerful in governance. 'A government that speaks words that can form a kingdom. However, in the world of Putri Gunung Ledang, the crown also demands a high price."

PETALING JAYA: Selepas watak Bayan diumumkan semalam, kini, watak seorang raja pula diperkenalkan dengan menampilkan Luqman Hafidz sebagai Sultan Melaka . Menerusi satu hantaran Instagram, foto Luqman atau Muhammad Luqman Hafidz Mohd Fauzi, 35, dimuat naik dan diperkenalkan sebagai Sultan Melaka .

"Perjalanannya bersama Enfiniti telah lama bermula. Daripada seorang anak muda yang pernah menghidupkan watak utama dalam Ola Bola The Musical, kini beliau kembali menggalas watak Sultan Melaka.

"Seorang raja yang memerintah dengan kuasa. Namun, di sebalik kebesaran takhta itu, tersimpan hati seorang manusia yang sedang bergelut dengan takdir dan kehilangan. Dalam perkongsian sama, watak Sultan Melaka disifatkan sebagai orang yang berkuasa dalam pemerintahannya.

"Seorang pemerintah yang kata-katanya yang mampu membentuk sebuah kerajaan. Namun, dalam dunia Putri Gunung Ledang, daulat juga menuntut harga yang amat besar," ditambah. Selepas lebih dua dekad, Penerbit Eksekutif dan Pengarah PGLM iaitu Datin Sri Tiara Jacquelina kembali menghidupkan naskhah ikonik berkenaan dengan membuka sesi uji bakat rasmi bagi mencari barisan pelakon generasi baharu. Semalam, dua watak Bayan 'saksi cinta' telah diumumkan yang akan digalas oleh dua pelakon hebat iaitu Mimy Fly dan Nadia Aqilah.

Dua watak ini memainkan peranan sebagai peneman dan saksi kepada perjalanan suka dan duka Agusti Puteri





