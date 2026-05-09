Sultan Ibrahim's Journey to Moscow as State Guest Reflects Growing Respect for Malaysia, Strengthens Bilateral Ties

The departure of Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim to Moscow, Russia as a State Guest in celebration of the 81st [Victory] Day symbolizes the rising recognition of Malaysia's status abroad, while underscoring the role of the Royal Institution in fostering bilateral relationships for mutual benefit. The invitation to Sultan Ibrahim from Russian President Vladimir Putin recognizes Malaysia's highest honor, affirming the esteemed position Russia holds towards our nation.
PETALING JAYA: Keberangkatan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim ke Moscow, Rusia sebagai Tetamu Kehormat Sambutan Ulang Tahun Ke-81 Hari Kemenangan mencerminkan kedudukan Malaysia semakin dihormati di peringkat antarabangsa, selain menzahirkan peranan Institusi Diraja dalam memperkukuh hubungan dua hala demi manfaat bersama.
Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim, Seri Paduka Baginda melakar sejarah sebagai Ketua Negara Malaysia pertama dijemput menghadiri sambutan berprestij itu yang berlangsung di Dataran Merah, Moscow, hari ini. Ia merupakan jemputan khas daripada Presiden Persekutuan Rusia, Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda merupakan pengiktirafan tertinggi kerajaan negara itu terhadap Malaysia. Seri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan bersama Presiden Putin serta barisan tetamu kehormat lain.
Antara pemimpin yang hadir ialah Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko; Presiden Republik Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev; Presiden Republik Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev; Presiden Laos, Thongloun Sisoulith dan Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico. Hari Kemenangan disambut setiap tahun dengan penuh istiadat serta diiringi perarakan ketenteraan di Dataran Merah bagi memperingati kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua dari tahun 1941 hingga 1945.
Keberangkatan Sultan Ibrahim ke Moscow turut menggambarkan peranan penting Institusi Diraja dalam memperkukuh hubungan antarabangsa serta mengangkat imej negara di persada global
Anwar Ibrahim Supports Sultan of Selangor's Concerns Over Pig FarmingPrime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim backs Sultan Sharafuddin Idris Shah's stance on pig farming in Selangor, citing public health and environmental concerns. Anwar emphasizes the need for strict regulations, modern technology, and distance from residential areas to address issues raised by both Muslim and Chinese communities.
Sultan Ibrahim witnesses Su-57E fighter jet demonstration by 'Hero of Russia' pilot in MoscowKUALA LUMPUR, May 9 — His Majesty Sultan Ibrahim, King of Malaysia, yesterday graced an aerial demonstration of the fifth-generation multi-role fighter jet, the Sukhoi Su-57E,...
Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Johor Darul Ta'zim co-winner of the Sports Leadership Icon AwardTunku Ismail Sultan Ibrahim has been named the recipient of the Sports Leadership Icon Award at the Sportswriters Association of Malaysia for his vision and leadership in transforming Johor's sporting landscape into one of professional and international standing.
