Successful restructuring of NFDP and AMD brings new hope for national soccer teams

Successful restructuring of NFDP and AMD bring new hope for national soccer teams.

KUALA LUMPUR: Majlis Sukan Negara (MSN) mengakui penstrukuran semula Program Pembangunan Bola Sepak Negara (NFDP) bersama Persatuan Bolasepak Malaysia (FAM) kini semakin membuahkan hasil. Ketua Pengarah MSN, Jefri Ngadirin berkata, pencapaian skuad bawah 16 negara yang muncul naib juara dalam Kejuaraan ASEAN B-17 baru-baru ini menjadi petanda awal bahawa langkah penstrukturan semula NFDP itu berada di landasan tepat.

"Walaupun kita kalah dengan Vietnam, tetapi kita berjaya melepasi beberapa negara seperti Laos dan sebagainya. Jadi ini adalah perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan supaya kita dapat memastikan pemain NFDP dapat digarap untuk kejayaan yang lebih besar akan datang," katanya.

Jefri yang ditemui pemberita selepas menghadiri Majlis Perasmian Kem Fasa 1 Sukan Para ASEAN 2027 di Kompleks Pusat Kecemerlangan Sukan Paralimpik, hari ini, turut berkata, FAM juga telah melakukan beberapa perubahan penting melibatkan struktur organisasi serta pengurusan kejurulatihan di NFDP dan Akademi Mokhtar Dahari (AMD).

"Kita dah lantik semua jurulatih di bawah FAM dan FAM pun telah pun melakukan perubahan dari segi struktur dan juga pengurusan jurulatih di NFDP dan juga di AMD," katanya. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, Jefri berkata, MSN bersama Majlis Paralimpik Malaysia (MPM) mengadakan kem secara berfasa terhadap atlet para negara dengan modul yang dibangunkan oleh Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi menghadapi temasya dwitahunan itu.

"Untuk modul pertama, aspek kenegaraan dan juga pertahanan mental dikendalikan sepenuhnya oleh pihak ATM dan juga Akademi Kenegaraan. Mereka mengendalikan banyak sesi bagi memastikan atlet kita bersedia dari segi mental," katanya. Katanya lagi, kem fasa kedua akan diadakan pada Januari depan dan kem fasa ketiga dikendalikan pada Julai 2027 selepas senarai pendek kontinjen dimuktamadkan oleh MPM dan MSN. - UTUSA





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

National Soccer Teams Recent Restructuring Of NFDP And AMD By PLN An Change-Makers Like Jefri Ngadirin Improvement In Performance Of Squad Under-16 I

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Local Favourites Angel Brand & Kantin Lab Bring Back Fan-Favourite Gula Melaka & Mala FlavoursLatest News, Trends and Entertainment

Read more »

Will warming Arctic trigger further chill in US-China relations or bring them closer?EVERY sector speaks the language of best practices. In business, the focus is on efficiency and competitiveness, in education, on quality and innovation, in public health, on saving lives and reducing long-term costs.

Read more »

Westlife To Bring 25th Anniversary Tour To KL In January 2027Latest News, Trends and Entertainment

Read more »

The Weeknd To Bring “After Hours Til Dawn” Tour To KL This NovemberLatest News, Trends and Entertainment

Read more »