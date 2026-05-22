Six PKR Members Attended Rafizi Ramli's Party, Critic Groups Alarms

Dzul Hilmi Zainol, a Malaysian ex-co, believes that PKR cannot 'hide' six members of parliament as they are open secret with Rafizi. The article comments on their attendance at the launch event and calls for the explanation of their position with the people.

KUALA LUMPUR: Pimpinan PKR Pusat perlu mempertimbangkan cadangan untuk memecat atau setidak-tidaknya mengenakan tindakan ke atas ahli Parlimen parti itu yang hadir semasa pelancaran Parti Bersama Malaysia, baru-baru ini.

Exco Ahli Muda Keadilan (AMK) Malaysia, Dzul Hilmi Zainol berkata, pihaknya merasakan PKR tidak boleh ‘menyimpan’ enam ahli Parlimen ini kerana adalah rahsia terbuka bahawa mereka ini sekutu Datuk Seri Rafizi Ramli. Katanya, mereka yang memilih untuk bersama dalam pelancaran parti baharu bersama Rafizi dan Nik Nazmi Nik Ahmad perlu menjelaskan pendirian mereka secara jujur kepada rakyat.

"Mandat yang mereka peroleh adalah atas tiket perjuangan dan kepercayaan yang diberikan oleh penyokong sebelum ini. ... Dzul Hilmi berkata, politik yang matang menuntut kejujuran, bukannya bermain di dua gelanggang pada masa yang sama. Jika memilih haluan baharu, nyatakan dengan jelas.

Jika masih bersama perjuangan lama, buktikan dengan tindakan. Apa yang rakyat perlukan hari ini ialah pemimpin yang setia kepada mandat dan berani mempertahankan prinsip, bukan pemimpin yang hanya muncul apabila keadaan menguntungkan mereka





