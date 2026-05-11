Shila Amzah: Sulit hadiri konsert Kak Gee, tahu diskografi penuh, lincah pertunjukan

Penyanyi Shila Amzah mengaku terkilan tidak dapat menghadiri konsert penyanyi terkenal Fauziah Latiff yang berlangsung baru-baru ini. Jadual konsertnya bertindih dengan persembahan penyanyi yang mesra disapa sebagai Kak Gee itu.

PETALING JAYA: Penyanyi, Shila Amzah mengakui terkilan tidak dapat menghadiri konsert penyanyi terkenal, Fauziah Latiff yang berlangsung baru-baru ini. Jadual konsertnya bertindih dengan persembahan penyanyi yang mesra disapa sebagai Kak Gee itu.

"Kalau konsert saya tidak bertindih dengan konsert Kak Gee, saya pasti akan berada di situ," katanya menerusi satu hantaran di Threads miliknya. Menurut Shila yang juga merupakan penyanyi Patah Seribu itu, dia membesar dengan lagu-lagu nyanyian Fauziah Latif dan mengetahui sebahagian besar diskografi penyanyi itu.

"Saya tahu 90 peratus diskografi dia. Mak saya tahu betapa minatnya saya terhadap Fauziah Latif;" ujarnya. Shila berkata, generasi hari ini mungkin tidak pernah menyaksikan sendiri persembahan bertenaga Fauziah ketika berada di kemuncak populariti.

"Betapa lincahnya dia dengan tarian dan gerakan di atas pentas," tambahnya. Dalam pada itu, dia juga masih mengingati sebuah album Fauziah yang memaparkan suntingan gaya membentuk huruf nama penyanyi tersebut.

"Dia ada satu kulit album nama Fauziah Latif, tapi mereka sunting dengan semua gaya dia yang berbentuk abdjad nama penuh dia," jelasnya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAP Sarawak diberi autonomi penuh tentu jumlah calon tanding PRNDAP tetap bertanding dalam PRN Sarawak akan datang dengan kepimpinan pusat memberi autonomi sepenuhnya kepada DAP Sarawak untuk menentukan strategi serta pemilihan calon.

Read more »

Pensiunan PAS, Salehduddin Saidin Majlis Pengislaman Bersama Penuh Kasih Masyarakat dan Pelancong AsingPengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Dato' Salehuddin Saidin, telah dirasmikan majlis Khatam Ukhuwah Pusat Pengurusan Pengislaman 2026 di Shah Alam, Selangor, hari ini, beberapa bulan selepas massal mualaf di datil tanah air meningkat. Yang turut dihadirkan dalam majlis ini adalah penerima pelbagai tautannya yang terdiri daripada pelbagai latarbelakang seperti masyarakat Orang Asli dan pelancong asing.

Read more »

Sultan Ibrahim Ketua Negara Malaysia pertama hadir sambutan Hari KemenganKeberangkatan Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim ke Moscow, Rusia sebagai Tetamu Kehormat Sambutan Ulang Tahun Ke-81 Hari Kemenangan mencerminkan kedudukan Malaysia semakin dihormati di peringkat antarabangsa.

Read more »

Banjir Menimpa Keluarga Baru Hadiri Bayi Usia 36 Hari di Bandar BahruBanjir melanda rumah keluarga baru yang baru menerima kelahiran bayi berusia 36 hari di Bandar Bahru, Malaysia. Haslina Othman, 48, dan ahli keluarga terpaksa menyelamatkan diri dan cucu mereka dari banjir yang cepat naik dan deras.

Read more »

Peguam Negara perlu hadir ke ParlimenPeguam Negara perlu dipertanggungjawabkan untuk hadir ke Parlimen sekiranya pemisahan fungsi Peguam Negara dan Pendakwa Raya dilaksanakan kelak.

Read more »