The national team players of Malaysia, led by Muhammad Zarif Marican, Amirul Zazwan Azmawi, and Hafizul Hayazi Adnan, defeated the Thailand team in the final of the Sepaktakraw TM ISTAF 2026, held at Stadium Titiwangsa. Meanwhile, the Thailand players boycotted the third match between Malaysia and Thailand, citing a disagreement with the referee's decision.

Pemain-pemain sepaktakraw negara menjulang piala kejohanan selepas mengalahkan pasukan Thailand pada perlawanan akhir sepaktakraw regu berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa.

Pemain-pemain Thailand memboikot pertemuan regu ketiga di antara Malaysia dan Thailand pada perlawanan akhir sepaktakraw regu berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa. Regu kebangsaan, Muhammad Zarif Marican, Amirul Zazwan Azmawi dan Hafizul Hayazi Adnan ketika menentang pasukan Thailand pada perlawanan akhir sepaktakraw regu berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa.

Aksi pemain sepaktakraw kebangsaan menghalang libasan daripada pemain Thailand pada perlawanan akhir sepaktakraw regu berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa. Pengurus Thailand membantah keputusan pengadil ketika pertemuan diantara Malaysia dan Thailand pada perlawanan akhir sepaktakraw regu berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa





Malaysia celebrates victory after defeating Myanmar in World Sepaktakraw ChampionshipsPASUKAN Malaysia meraikan kemenangan selepas menewaskan pasukan Myanmar dengan keputusan 3-0 dalam acara sepaktakraw Regu Berkumpulan pada Kejohanan Piala Dunia Sepaktakraw TM ISTAF 2026 di Stadium Titiwangsa di sini, semalam. PAPANBARU/SHIDDIEQIIN ZONPETALING JAYA. Kekalahan pahit kepada Myanmar pada separuh akhir acara regu Piala Dunia Sepak Takraw 2026 bukan alasan untuk skuad regu negara terus menoleh ke belakang, melainkan perlu dijadikan titik kebangkitan menjelang dua misi besar tahun ini.

Malaysia Clinches Spot in World Sepaktakraw Cup FinalMalaysia's sepak takraw team secured their place in the final of the 2026 World Sepaktakraw Cup after defeating Indonesia 2-0 in the semi-finals at the Titiwangsa Stadium. The victory puts Malaysia on track to achieve their goal of winning the team event in front of their home crowd.

Malaysia clinch first-ever WTC Sepaktakraw title, controversial final delayed due to Thai protestMalaysia end Thailand's 29-year reign after defeating them in the final of the WTC Sepaktakraw, earning the country's first title, but the match was delayed due to Thai protests over a refereeing decision.

Malaysia's sepak takraw team lift World Cup title after controversial final victory over ThailandMalaysia's sepaktakraw team wins the team regu world cup title after a thrilling final match against Thailand. Malaysia emerged victorious but the final was marred by a controversial decision that led to a lengthy delay as the Thai team refused to leave the court.

