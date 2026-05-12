Sabah: Pengguna merayu perlaksanaan siasatan dan penelitian

Pemerosesanan beberapa pengguna di Sabah agar kerajaan negeri dan Sabah Electricity (SE) menyelidiki dan mengkaji kejadian penimbunan mendadak bil elektrik semenjak April lalu

KENINGAU: Pengguna di beberapa daerah di Sabah merayu kerajaan negeri dan Sabah Electricity (SE) menjalankan siasatan serta penelitian menyeluruh susulan dakwaan peningkatan mendadak bil elektrik semenjak April lalu.

Pengerusi Persatuan Kebajikan Masyarakat Bingkor, Haji Yazid Haji Mohd Hasnan Tawik berkata beliau menerima banyak aduan daripada pengguna yang terkejut dengan jumlah bil diterima walaupun penggunaan harian didakwa tidak banyak berubah. Menurut beliau, ada pengguna mendakwa bil elektrik meningkat sehingga sekali ganda berbanding kebiasaan, sekali gus menimbulkan kebimbangan terutama ketika rakyat berdepan peningkatan kos sara hidup. Rangkaian pengguna media sosial yang lain turut mempersoalkan kenaikan tersebut, memandangkan mereka mendakwa isi rumah kosong lebih seminggu pada satu masa lalu.

Luahan itu turut mendapat perhatian ramai pengguna media sosial yang mendakwa mengalami situasi hampir sama membabitkan peningkatan mendadak bil elektrik semenjak kebelakangan ini.





