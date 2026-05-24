Remaja perempuan 19 tahun yang hilang sementara mendaki Bukit Changkat Asa di Tanjung Malim masih belum ditemui

Remaja perempuan 19 tahun yang hilang dipercayai sesat ketika mendakiBukit Changkat Asa di Tanjung Malim masih belum ditemui sehingga kini. Bapa saudara remaja tersebut, Azman Abdul Aziz , 57, berkata anak saudaranya Bermaksud Nur Izzati Humaira Azizul menerima panggilan daripada keluarganya sejak semalam, namun suaranya tersekat-sekat.

Apabila dihubungi semula beberapa kali, terus senyap. Ditanya mengenai kemahiran anaknya, Azman Abdul Aziz menambah, remaja berkenaan pendiam, warak dan disenangi tidak mengira keluarga, rakan-rakan atau jiran berdekatan. Beliau juga menambah, anak saudaranya bercita-cita untuk menyambung pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebalik tamat peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia kerana bercita-cita untuk menjadi seorang pendidik. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Bharu, Azliza Ahmad, berkata operasi pencarian diteruskan pada pukul 9.29 pagi tadi dengan kekuatan lebih 40 individ





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Police APM Bombay Animal Abdul Aziz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pressure Group Wants More Details on Upgrading Work Contracts at Bukit Jalil StadiumReform in Sport and Excellence (RISE) urged the Malaysia Stadium Corporation (PSM) to provide more transparency regarding upgrading work contracts linked to the TM National Stadium in Bukit Jalil. The group expressed dissatisfaction with vague assurances and demanded details such as contract value, inspection methods, live demonstrations, comparisons with rival systems, and decision makers in the matter.

Read more »

Viral Bukit Bintang flare stunt ends with fines for clothing brand founder, six othersKUALA LUMPUR, May 22 — Seven men, including the founder of a local clothing brand, were fined by the magistrates’ courts here today after pleading guilty to a string of...

Read more »

Remaja perempuan hilang dipercayai sesat ketika mendaki bukitDipercayai sesat semasa menuruni bukit ketika mendaki bersama lima rakan dan ahli keluarganya.

Read more »

Remaja perempuan 18 tahun maut nahas dua keretaSeorang remaja lelaki yang juga berusia 18 tahun cedera parah

Read more »