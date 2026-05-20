Rapid Rail Acknowledges Shortcomings, Explains System Upgrades as Cause of Disruptions

Rapid Rail Sdn Bhd, operator of the Kelana Jaya Line, acknowledged shortcomings in its service following two train disruption incidents this month. Rapid Rail LRT chief operating officer Nor Azmi Mohd Yusof explained that disruptions commuters may perceive as system failures or ageing assets were actually caused by instability during ongoing system upgrades.

Rapid Rail LRT chief operating officer Nor Azmi Mohd Yusof acknowledged shortcomings in its service following two train disruption incidents this month, stating that disruptions commuters may perceive as system failures or ageing assets were actually caused by instability during ongoing system upgrades .

He explained that the upgrades were part of long-term efforts to ensure safer, more stable, and more reliable services for commuters. Rapid Rail is also carrying out upgrades involving critical systems such as radio communications and signalling. On maintenance efforts, Rapid Rail has adopted condition-based maintenance to replace components before breakdowns occur. Passenger overcrowding has also been an ongoing challenge, with average weekday ridership rising to 289,282 passengers a day from 150,889 in 2020.

Rapid Rail has implemented crowd management measures and plans to increase the number of trains in operation to manage the load factor





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