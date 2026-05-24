Pusat Data Malaysia: Penggunaan Air dan Pembangunan Berkelanjutan

Pusat data Malaysia mengalami pertumbuhan dengan pelaburan RM114.7 bilion antara 2021 dan 2023. Pembangunan pusat data skala besar perlu diurus dengan teliti bagi memastikan penggunaan air bagi sistem penyejukan tidak memberi tekanan kepada sumber air negara. Malaysia masih ketinggalan berbanding piawaian global kerana purata Kecapiti Penggunaan Air (WUE) dunia adalah sekitar 1.8 meter padu bagi setiap megawatt jam. Penggunaan air bagi tujuan penyejukan boleh mencecah jutaan liter sehari bagi sebuah pusat data berskala besar yang beroperasi sepanjang hari. Untuk memastikan penggunaan air lebih cekap, kerajaan perlu membangunkan dasar dan garis panduan yang kekal relevan dengan perubahan teknologi semasa. Kerajaan juga boleh menggunakan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (WSIA) untuk menetapkan langkah penjimatan air khusus bagi pusat data.

