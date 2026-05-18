Polis opens investigation into video clip showing brawl involving locals in Rawang

Polis in Petaling Jaya is now investigating a video clip circulating on social media that appears to show a brawl involving several individuals suspected to be local residents near Rawang, Selangor, Malaysia. The incident took place along Jalan Rawang-Batu Arang and ended at the Rawang tollgate and then along the North-South Expressway (PLUS). The case is currently being investigated under Section 147 of the Criminal Code for disturbing public order.

Polis membuka satu kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan melibatkan beberapa individu dipercayai warga tempatan di Jalan Rawang -Batu Arang, dekat Rawang dekat sini.

Polis telah mengesan video berkenaan selepas dimuat naik oleh seorang pemilik akaun Instagram kira-kira 6 petang, kelmarin. Susulan itu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Gombak telah membuat satu laporan polis maklumat pertama pada 4.24 petang semalam untuk tindakan lanjut. Hasil siasatan awal mendapati kejadian itu berlaku di Jalan Rawang-Batu Arang menghala ke Tol Rawang, sebelum susur masuk ke Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS). Kes kini disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh di tempat awam.

Polis juga mengalu-alukan orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian tersebut untuk tampil membantu siasatan. Maklumat boleh disalurkan dengan menghubungi pegawai penyiasat kes Inspektor Prakash Sithambaram di talian 012-2940827 atau Bilik Gerakan IPD Gombak di talian 03-61262222





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polis Investigation Video Clip Brawl Rawang Selangor Malaysia Section 147 Criminal Code

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PETALING JAYA: Mila Mohsin diumumkan sebagai puteri kedua dalam pementasan semula Teater Muzikal Puteri Gunung LedangAgensi Teater Muzikal Puteri Gunung Ledang mengumumkan Mila Mohsin sebagai puteri kedua selepas Aisha Retno. Malam ini, hantaran Mila Mohsin dimuat naik di Instagram dan diperkenalkan sebagai puteri kedua dengan penuh istimewa.

Read more »

Polis tahan warga emas langgar dua beradik hingga mautSeorang warga emas pemandu Mazda CX5 ditahan polis dipercayai melanggar tiga sekeluarga pejalan kaki sehingga dua daripada mereka maut.

Read more »

Petaling Jaya municipality bans illegal farm run by foreigners in urban park over land encroachment allegationsThe Petaling Jaya city council has sealed off an illegal farm believed to be run by foreigners in Urban Park 3 on Jalan PJU 10, Damansara Damai, Petaling Jaya, citing reports of land encroachment involving foreigners. The council has increased monitoring of the site and expedited planning for the Damansara Damai People's Park Landscape Master Plan, which combines five urban parks in Damansara Damai spanning 19.6 hectares.

Read more »

Datuk Seri Rafizi and Nik Nazmi announce formation of 'Parti Bersama Malaysia' in Petaling JayaThe duo formally unveil their new political platform amidst discussions of party-hopping and a desire for a fresh start, deferring their parliamentary seat resignations.

Read more »