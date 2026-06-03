Polis Diraja Malaysia Beri Tegas Menjaga Negara Dari Sindiket Penipuan

Polis Diraja Malaysia (PDRM) bekerjasama dengan pihak kedutaan asing untuk memastikan keamanan negara dari sindiket penipuan dalam talian. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa menegaskan tindakan tegas akan dikenakan terhadap individu yang menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi penipuan.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Rusdi Mohd Isa berkata, Polis Diraja Malaysia ( PDRM ) bekerjasama dengan pihak kedutaan asing bagi memastikan mana-mana individu yang memasuki negara ini tidak menjadikan Malaysia sebagai hab kegiatan sindiket penipuan dalam talian antarabangsa.

Beliau menegaskan, tindakan tegas tanpa kompromi akan dikenakan terhadap mana-mana individu termasuk warga asing yang menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi melakukan aktiviti penipuan. Rusdi berkata demikian selepas diminta mengulas mengenai dakwaan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia (MHO) mengenai sindiket penipuan antarabangsa kini dikesan menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu bagi mengelak daripada dikesan oleh pihak berkuasa susulan operasi besar-besaran dilakukan Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI).

Sebelum ini, setiausaha Agung MHO, Datuk Hishamuddin Hashim mendakwa MHO akan menyalurkan maklumat berhubung kewujudan pusat scammer itu kepada pihak berkuasa dalam masa terdekat. Katanya, sindiket dipercayai melakukan taktik berpindah dan beroperasi secara rahsia di lokasi strategik selama lebih daripada enam bulan. Pada 10 Mei lalu, JSJK yang mencatatkan peningkatan tangkapan dan pertuduhan bagi kes jenayah komersial dalam tempoh tiga bulan tahun ini setakat Mac berbanding tempoh sama tahun lepas.

Dalam tempoh tiga bulan tahun lalu, tangkapan direkodkan seramai 7,084 orang, manakala tahun ini melibatkan 7,190 orang sekali gus peningkatan 1.5 peratus atau 106 orang. Bagi tempoh sama juga, jumlah pertuduhan meningkat kepada 5,140 kes berbanding tahun sebelumnya iaitu 4,525 kes. Polis Diraja Malaysia (PDRM) akan terus berusaha untuk membanteras kegiatan penipuan dalam talian dan memastikan keselamatan masyarakat





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polis Diraja Malaysia Sindiket Penipuan Penipuan Dalam Talian Keselamatan Masyarakat PDRM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemimpin politik perlu jaga sensitivitiKenyataan berulang yang menyentuh institusi diraja boleh mencetuskan ketegangan serta salah faham dalam kalangan rakyat.

Read more »

Sebelum ini tolak semua, Vida hairan Cik B beri ‘lampu hijau’ untuk FazleySebelum ini tolak semua, Vida hairan Cik B beri ‘lampu hijau’ untuk Fazley

Read more »

Beri ruang Menteri Besar pimpin sehingga akhir penggalBeri ruang Menteri Besar pimpin sehingga akhir penggal - Raja Perlis

Read more »

Malaysia Prioritizes Cleaner, Smarter Energy Ecosystem Under 13th Malaysia PlanDeputy Economy Minister highlights grid modernization, renewable integration, AI, and regional power connectivity as pillars of the nation's energy transition roadmap and economic transformation.

Read more »