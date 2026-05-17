PKR mengesahkan penguguran Ahli Parlimen Pandan dan Setiawangsa

The statement confirmed the removal of two PKR members in Pandan and Setiawangsa who announced their exit from the party. The statement pointed out the relevant clause in the party's constitution that ruled out the expulsion and also referred the matter for considering by the Speaker of the Parliament according to the Federal Constitution.

FuzieALING JAYA: PKR mengesahkan keanggotaan Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Mohd. Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad tergugur selepas kedua-duanya mengisytiharkan keluar parti hari ini.

Setiausaha Agung PKR, Datuk Dr. Fuziah Salleh berkata, parti telah menerima rakaman ucapan kedua-dua pemimpin berkenaan yang mengumumkan pengosongan kerusi Parlimen masing-masing serta keluar daripada parti. Beliau berkata, tindakan tersebut menyebabkan keanggotaan mereka tergugur selaras Fasal 9(1)(c) Perlembagaan PKR.

"PKR menerima hasrat tersebut dan mengikut Fasal 9(1)(c) dalam Perlembagaan parti, maka tergugur keanggotaan mereka dengan pengisytiharan keluar parti. "Pengisytiharan itu juga bertepatan dengan Perkara 49A(1)(a)(ii) Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kerusi ahli Dewan Rakyat hendaklah dikosongkan sekiranya seseorang ahli Parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih ke Dewan Rakyat, "kata Fuziah.

Fuziah berkata, pihaknya juga akan merujuk dua kes Ahli Parlimen itu kepada Yang Dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul mengenai status mereka sebagai Ahli Parlimen berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Dalam masa sama, katanya, PKR juga akan menentukan status keanggotaan ahli Parlimen lain yang hadir ke program berkenaan.

Dua bekas Menteri Kabinet itu sebelum ini mengumumkan mengambil alih Parti Bersama Malaysia (Bersama) untuk menjadi kuasa ketiga dalam arena politik negara semasa majlis pengumuman hala tuju politik di PJ Performing Arts Center, hari ini. Mohd. Rafizi dan Nik Nazmi juga mengumumkan akan mengosongkan kerusi Parlimen masing-masing serta meninggalkan PKR berkuat kuasa esok





Former PKR MPs Rafizi Ramli and Nik Nazmi to resign and join Parti Bersama MalaysiaPandan MP Rafizi Ramli and Setiawangsa MP Nik Nazmi announced they will quit PKR, vacate their parliamentary seats and officially join Parti Bersama Malaysia. Both will submit resignation letters to the Dewan Rakyat speaker and PKR secretary‑general, ending decades‑long ties with the party after recent internal defeats and criticism of the government.

Former PKR Ministers Rafizi Ramli and Nik Nazmi Resign and Join Parti Bersama MalaysiaFormer PKR MPs and ministers Datuk Seri Rafizi Ramli and Nik Nazmi Nik Ahmad announced they will resign their parliamentary seats in Pandan and Setiawangsa effective May 18 and will join Parti Bersama Malaysia on May 19, submitting resignation letters to the PKR secretary‑general and notifying the Parliament Speaker.

PKR to invoke anti-hopping law against Pandan MP Rafizi Ramli and Setiawangsa MP Nik Nazmi Nik Ahmad for Parti Bersama Malaysia takeoverPKR is preparing to invoke the anti-hopping law against Pandan MP Rafizi Ramli and Setiawangsa MP Nik Nazmi Nik Ahmad following their announcement that they are taking over Parti Bersama Malaysia. Party secretary-general Fuziah Salleh said she would be writing to Dewan Rakyat Speaker Johari Abdul to seek clarification on whether the duo's actions fall under the provisions of the anti-party hopping law. Both leaders resigned from their Cabinet positions following the party polls in May 2025 and have since been critical of the party and government leadership.

PKR Terminates Pandan And Setiawangsa MPs Membership For Leaving PartyPKR has terminated the membership of Pandan MP Rafizi Ramli and Setiawangsa MP Nik Nazmi Nik Ahmad following their move to vacate their parliamentary seats and leave the party today.

