Menjadi ayah buat pertama kali pastinya merupakan satu pengalaman yang cukup bermakna buat mana-mana lelaki. Dalam keseronokan menyambut kelahiran cahaya mata, jangan lupa si isteri juga sedang melalui fasa pemulihan selepas bersalin yang kita sedia maklum bukannya mudah. Oleh itu, menerusi Threads, seorang pengguna (@mohd.shapit) berkongsi beberapa pesanan untuk lelaki yang bakal bergelar ayah buat kali pertama supaya lebih bersedia untuk membantu isteri ketika tempoh berpantang dan menjaga anak.

Oleh itu, menerusi Threads, seorang pengguna (@mohd.shapit) berkongsi beberapa pesanan untuk lelaki yang bakal bergelar ayah buat kali pertama supaya lebih bersedia untuk membantu isteri ketika tempoh berpantang dan menjaga anak. Jangan geli dengan proses menguruskan uri, darah nifas, dan emosi isteri semasa berpantang. Kurangkan aktiviti di luar, banyakkan masa di rumah, sediakan menu berpantang, dan belajar memasak serta menjaga rumah.

Kadang-kadang bayi menangis bukan sebab nak susu, dan ayah perlu faham bahawa menjaga bayi adalah kemahiran yang dipelajari dari masa ke masa. Ayah juga perlu ambil masa untuk belajar faham bayi





