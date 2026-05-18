Pertandingan yang menggunakan yuran sebagai tabung hadiah berpotensi mengandungi unsur perjudian yang dilarang dalam Islam

Peserta boleh jatuh ke dalam dosa perjudian apabila pertandingan menggunakan yuran sebagai tabung hadiah. Dr Muhammad Yusry Affandy, Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), menyatakan bahawa terdapat garis pemisah jelas antara pertandingan yang dibenarkan dan yang bercanggah dengan syarak.

Pertandingan tidak mengira jenis selalunya menawarkan hadiah yang lumayan daripada caj yuran penyertaan. Perkara ini akan menyebabkan peserta masuk ke dosa perjudian secara tidak sedar. pertandingan ini menggunakan kutipan caj yuran penyertaan yang mempunyai elemen perjudian. amalan menjadikan yuran penyertaan pertandingan sebagai tabung hadiah pemenang semakin mendapat perhatian dan perkara ini berpotensi mengandungi unsur perjudian yang ditegah dalam Islam .

Perkara ini telah dibangkitkan oleh Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr Muhammad Yusry Affandy yang menyatakan bahawa terdapat garis pemisah jelas antara pertandingan yang dibenarkan dan yang bercanggah dengan syarak. Pensyarah Kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr Muhammad Yusry Affandy Md Isa al Hafiz. Pertama, apabila yuran penyertaan peserta dikumpulkan dan digunakan sebagai hadiah kemenangan.

Dalam situasi ini, pemenang memperoleh keuntungan hasil kerugian peserta lain, sekali gus mewujudkan elemen pertaruhan yang dilarang. Kedua, pertandingan yang bergantung sepenuhnya kepada nasib seperti cabutan bertuah berbayar tanpa membabitkan sebarang usaha atau kemahiran juga termasuk dalam kategori berkenaan. Ringkasnya, jika seseorang perlu membayar untuk peluang menang dan hadiah itu datang daripada bayaran peserta sendiri, maka ia mempunyai ciri perjudian.

Beliau menambah menggunakan yuran sebagai tabung hadiah secara langsung memenuhi definisi judi dalam perspektif fiqh dan peserta sebenarnya mempertaruhkan wang mereka dengan harapan memperoleh pulangan lebih besar. Terdapat beberapa cara untuk memastikan pertandingan kekal halal dan patuh syariah, iaitu dengan hadiah yang disediakan oleh penaja pihak ketiga tidak terbabit sebagai peserta atau menggunakan dana penganjur sendiri seperti bajet pemasaran tanpa menyentuh duit yuran peserta.





