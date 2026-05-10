Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berpesan Perlu Perlu Perluas Dasar Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan (AI) ke Seluruh Kawasan dan Daerah

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) negara tidak hanya tertumpu di Kuala Lumpur, universiti utama atau institusi penyelidikan, sebaliknya dapat dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Beliau berkata dasar teknologi baharu itu perlu diperluas ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa.

"Bila kita jadikan ini dasar negara, dua tahun setengah yang lepas, kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal (tertumpu) di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting, tetapi tak sampai ke akar umbi. "Jadi berlaku kesenjangan antara golongan terdidik, golongan kaya bandar, dengan golongan miskin terutama di pedalaman desa, pulau, bukit dan gunung di seluruh Sabah ini," katanya ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri Bersama Masyarakat Setempat Pulau Banggi di sini, Sabtu.

Yang turut hadir Timbalan Ketua Menteri I Datuk Seri Dr Joachim Gunsalam mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Sabah dan Sarawak) Datuk Mustapha Sakmud, dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Datuk Dr Zulkifli Hasan. Hadir sama Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Safar Untong dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Banggi Datuk Mohammad Mohamarin.

Anwar berkata Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Menurut Menteri Kewangan itu, kejayaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional (Nadi) Pulau Banggi di sini yang dinobatkan juara kategori capacity building pada World Summit on the Information Society (WSIS) anjuran International Telecommunication Union di Geneva tahun lepas, membuktikan masyarakat di kawasan pulau terpencil juga mampu cemerlang dalam bidang digital apabila diberi ruang, kemudahan dan sokongan sewajarnya.

Beliau berkata walaupun Pulau Banggi jauh dari pusat bandar dan berdepan pelbagai kekangan kemudahan, kawasan itu tetap berjaya mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri berkata kejayaan itu juga menjadi antara faktor beliau mahu turun sendiri ke Pulau Banggi bagi melihat pencapaian masyarakat dan pengurusan Nadi di pulau berkenaan.

"Nadi di Pulau Banggi disebut antara Nadi yang berjaya di negara kita. Di Pulau Banggi, pulau yang terpencil, tak ramai yang pakar-pakarnya, tetapi masih melahirkan, menjadikan pusat ini pusat utama. Saya ucap tahniah bukan saja kepada pengurusan Nadi tetapi kepada seluruh rakyat di Pulau Banggi," kata beliau. Perdana Menteri berkata kejayaan Nadi Pulau Banggi perlu menjadi pemangkin kepada masyarakat di kawasan terpencil untuk terus membina keupayaan dalam bidang digital, sekali gus membuktikan pembangunan teknologi boleh dimanfaatkan semua lapisan rakyat





