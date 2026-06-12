Perbezaan sistem kabel elektrik di Malaysia dan Indonesia

Artikel ini menjelaskan perbezaan ketara antara sistem kabel elektrik yang digunakan di Malaysia dan Indonesia. Malaysia menggunakan kabel Aerial Bundled Cable (ABC), manakala Indonesia menggunakan kabel Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR). Artikel ini juga menjelaskan kelebihan dan kelemahan kedua-dua sistem ini.

Seorang lelaki Indonesia mencuri perhatian warga maya selepas berkongsi perbezaan ketara antara sistem kabel elektrik yang digunakan di Malaysia dan Indonesia menerusi satu video. Menurut beliau, Malaysia menggunakan kabel jenis Aerial Bundled Cable (ABC), iaitu empat konduktor aluminium yang dihimpunkan dalam satu ikatan.

Sistem ini menjadikan susunan kabel lebih kemas, teratur dan selamat, selain memudahkan kerja pemasangan di kawasan pengagihan tenaga. Sebaliknya, Indonesia menggunakan kabel Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR) yang mempunyai teras keluli di bahagian tengah. Kehadiran teras tersebut menjadikan kabel lebih kuat, tahan lasak dan mampu dipasang dalam keadaan lebih tegang berbanding kabel yang digunakan di Malaysia. Perkongsian itu turut menjelaskan bahawa kedua-dua sistem mempunyai kelebihan serta kelemahan tersendiri.

Bagi kabel ABC, kerosakan akibat litar pintas boleh memberi kesan kepada keseluruhan ikatan kabel kerana semua konduktor berada dalam satu. Bagi kabel ACSR, kerosakan biasanya lebih mudah diurus kerana setiap kabel dipasang secara berasingan, sekali gus memudahkan proses pembaikan dan mengurangkan kos penyelenggaraan. Walau bagaimanapun, pemilihan sistem kabel bergantung kepada keperluan setiap negara, termasuk faktor geografi, tahap pembangunan infrastruktur serta strategi pengagihan tenaga yang digunakan.

Perbezaan ini memperlihatkan bagaimana Malaysia dan Indonesia memilih pendekatan berbeza dalam membangunkan rangkaian elektrik masing-masing, dengan Malaysia menitikberatkan aspek keselamatan dan kekemasan, manakala Indonesia memberi fokus kepada ketahanan serta kemudahan penyelenggaraan





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