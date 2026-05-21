Penyokong Luar Merapah Rasa seru Piala Dunia Sepak Takraw

Kehadiran penyokong luar turut memberi impak positif kepada penganjuran kejohanan kerana kawasan sekitar venue dipenuhi pengunjung, sekali gus mewujudkan suasana meriah seperti pesta sukan antarabangsa.

KUALA LUMPUR: Kehangatan saingan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 tidak hanya dirasai di gelanggang, tetapi turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong dari negara jiran yang datang di Stadium Titiwangsa bagi memberikan sokongan padu kepada negara masing-masing.

Sorakan tanpa henti daripada penyokong, khususnya dari pelbagai negara seperti Indonesia, Korea Selatan dan Jepun mencetuskan suasana luar biasa apabila setiap perlawanan berlangsung dalam atmosfera penuh gegak-gempita, sekali gus menambahkan lagi warna kepada kejohanan berprestij itu. KEHADIRAN penyokong Korea Selatan yang memberikan sokongan kepada pasukan negaranya di Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titiwangsa membuktikan sepak takraw terus mempunyai pengaruh besar di rantau Asia Tenggara, malah menjadi platform yang menyatukan peminat sukan merentasi sempadan negara





