Penyanyi Shila Amzah mengimbau pengguna media sosial supaya lebih berhati-hati...

Penyanyi Shila Amzah, yang populariti namanya mencipta sejarah di China, mengimbau pengguna media sosial supaya lebih berhati-hati terhadap sindiket penipuan yang menggunakan nama artis untuk memperdaya pengguna di media sosial dengan tawaran wang tunai dan hadiah lumayan. Penyanyi Patah Seribu itu mencadangkan pengguna media sosial bijak menilai golongan ini dan mengabaikan mereka yang cuba memperdayakan dengan pelbagai alasan.

Hukumikat siber ini, kata Shila, semakin kerap digunakan oleh penyngak wang siber termasuk menghantar mesej peribadi (DM) kepada pengguna media sosial kononnya mahu memberikan bantuan kewangan atau hadiah tertentu. Penyanyi Patah Seribu itu mencadangkan pengguna media sosial bijak menilai golongan ini dan mengabaikan mereka yang cuba memperdayakan dengan pelbagai alasan. Perkongsian Shila Amzah dibuat selepas semakin banyak kes penipuan dalam talian dikesan menggunakan nama selebriti tempatan sebagai umpan untuk mendapatkan maklumat serta memperdaya mangsa di media sosial.

