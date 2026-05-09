Pensiunan PAS, Salehduddin Saidin Majlis Pengislaman Bersama Penuh Kasih Masyarakat dan Pelancong Asing

Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor, Dato' Salehuddin Saidin, telah dirasmikan majlis Khatam Ukhuwah Pusat Pengurusan Pengislaman 2026 di Shah Alam, Selangor, hari ini, beberapa bulan selepas massal mualaf di datil tanah air meningkat. Yang turut dihadirkan dalam majlis ini adalah penerima pelbagai tautannya yang terdiri daripada pelbagai latarbelakang seperti masyarakat Orang Asli dan pelancong asing.

SALEHUDDIN Saidin mengambil gambar bersama penerima di Majlis Khatam Ukhuwah Pusat Pengurusan Pengislaman 2026 di Shah Alam, Selangor, hari ini. MORE_INFO /AFIQ RAZALISHAH ALAM: Namanya 1,675 orang di Selangor memeluk agama Islam tahun lalu, terdiri dari masyarakat Orang Asli dan pelancong asing.

Ketua Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Dato' Salehuddin Saidin, menyatakan bahawa jumlah tersebut dihasilkan pihaknya menerusi pendaftaran mualaf yang dilaporkan meningkat melibatkan 82 peratus individu diislamkan menerusi 41 Pusat Pengurusan Pengislaman (PPP) MAIS di negeri ini.

'Seramai 168 individu turut didaftarkan pengislaman mereka di Ibu Pejabat MAIS, Pejabat Ketua Pendaftar Mualaf dan Pejabat Agama Islam Daerah (PAID). ' 'Statistik ini merekodkan peningkatan berbanding sebelum ini dan faktor utamanya kerana mereka menerima hidayah Allah selain tertarik dengan keindahan Islam. ', 'MAIS memberikan sumbangan sejumlah RM94,000 kepada PPP untuk membantu menguruskan pendaftaran pengislaman mengikut prosedur ditetapkan. ', 'Mualaf perlu mendaftarkan pengislaman bagi mengelak kesulitan terutama semasa tuntutan harta, urusan kematian dan bantuan disediakan kepada golongan itu.

"Mereka bimbang keluarga mengetahui perkara itu (peluk Islam) atau berkecil hati dan memikirkan risiko keselamatan diri. "Bagi mereka yang emas kecil, mereka perlu menyedari kesan pada masa depan termasuk tidak dapat memanfaatkan kemudahan seperti bimbingan agama dan bantuan zakat. "Biarpun jumlah itu hanya kecil, mereka perlu menyedari kesan pada masa depan termasuk tidak dapat memanfaatkan kemudahan seperti bimbingan agama dan bantuan zakat.

"PPP berfungsi melancarkan proses pengurusan pengislaman dan membantu MAIS serta Lembaga Zakat Selangor (Zakat Selangor) dalam proses penjagaan, perlindungan serta pengajaran kepada kesesakan mualaf





