Peminat bola sepak tempatan akan menikmati tayangan penuh FIFA World Cup 2026 menerusi RTM dan Unifi

Peminat bola sepak tempatan akan menikmati tayangan penuh 104 perlawanan FIFA World Cup 2026 menerusi Radio Televisyen Malaysia (RTM) dan Unifi hasil kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Menteri Komunikasi, Fahmi Fadzil mengumumkan kerjasama strategik bersama Unifi, CelcomDigi dan U Mobile untuk memperluas akses rakyat kepada kandungan sukan bertaraf dunia tanpa kos tambahan.

"Sebentar tadi, RTM selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unifi, CelcomDigi dan U Mobile. "Hari ini, sukacita saya umumkan bahawa kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan dalam RTM dan Unifi TV,"Sinar Harian Difahamkan, inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperluas akses kandungan berkualiti selain memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran RTM, Ashwad Ismail memaklumkan penglibatan penaja korporat membantu kerajaan meminimumkan kos mendapatkan hak penyiaran kejohanan berprestij berkenaan.

Sebelum ini, Fahmi turut memaklumkan siaran Piala Dunia 2026 akan boleh ditonton menerusi pelbagai platform termasuk MyTV, RTM Klik dan Unifi TV bagi memastikan capaian lebih menyeluruh kepada rakyat. Dalam pelaksanaan siaran nanti, Unifi TV akan menayangkan kesemua 104 perlawanan secara langsung manakala RTM pula akan menyiarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung atau siaran tertunda mengikut jadual ditetapkan.

Edisi 2026 bakal menyaksikan United States, Mexico dan Canada menjadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan dijadual berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala final akan berlangsung di New Jersey pada 19 Julai





