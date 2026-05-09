Pelakon Ungku Ismail kejutkan wargintol, stigma janda dan balu tidak berguna

Pelakon, Ungku Ismail menegaskan bahawa status janda atau sudah memiliki anak bukanlah menjadi sebab seseorang wanita ditolak dalam hubungan. Lelaki yang matang tidak mengambil kira status wanita sama ada dia janda ataupun tidak.

Dia cuma tidak mahukan awak. Mungkin dia belum bersedia untuk berkahwin atau awak ada sifat yang dia tidak suka. Itu sahaja. Lelaki sebenar tidak ambil pusing janda ataupun tidak.

Perempuan kalau boleh akur dan taat untuk dia berdiri sebagai ketua keluarga, maka dia akan terima. Cadang seksi sekali pun, kalau selepas berkahwin keras kepala, degil dan melawan cakap ia tetap tidak memberi makna. Lepaskan stigma masyarakat terhadap janda atau balu ini tidak laku dan sebagainya. Anak dara pun perlu bersiap lawa-lawa untuk tarik perhatian lelaki yang baik.

Tiada bezanya. Baru-baru ini, tular di Threads tentang kisah seorang wanita yang mendakwa dirinya tidak diterima oleh lelaki pilihannya itu kerana individu tersebut mengakui belum sedia untuk menjadi bapa tiri. Susulan itu, Ungku Ismail meninggalkan komen yang membidas stigma masyarakat terhadap status janda mahupun balu. Terdahulu, Ungku Ismail telah berkahwin dengan Nad Zainal pada 23 Januari 2023 selepas bercerai dengan bekas suaminya iaitu Muhammad Faliq Amirrudin pada September 2022. -UTUSA





