PASIR MAS: Lelaki 22 Tahun mengaku Tidak Bersalah atas 3 Pertuduhan Amang Seksual Fizikal ke Adik Irap

Muhamad Amar Abi Karimi, 22, mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal ke adik iparnya berusia 14 tahun di Tumpat, dekat sini Mei lalu. Perbuatan itu didakwa dilakukan di dalam bilik di sebuah rumah di Tumpat antara pukul 2 pagi.

PASIR MAS : Seorang lelaki mengaku tidak bersalah Mahkamah Seksyen di sini, hari ini atas tiga pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik iparnya berusia 14 tahun di Tumpat , dekat sini Mei lalu.

Muhamad Amar Abi Karimi, 22, membuat pengakuan itu selepas jurubahasa mahkamah selesai membaca semua pertuduhan ke atasnya di hadapan Hakim Zulkpli Abdullah. Mengikut pertuduhan pertama hingga ketiga, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang gadis berusia 14 tahun 1 bulan. Perbuatan itu didakwa dilakukan di dalam bilik di sebuah rumah di Tumpat antara pukul 2 pagi.

Semua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan, jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Siti Aiysha Na’ilah Harizan manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Siti Aiysha Na’ilah bagaimanapun, menawarkan jaminan RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan syarat tertuduh tidak mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Tertuduh dalam rayuannya memohon belas kasihan agar jumlah jaminan dikurangkan atas alasan tiada pekerjaan tetap dan mempunyai dua anak.

Mahkamah membenarkan jaminan RM9,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 13 Julai ini sebutan semula kes





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PASIR MAS Lelaki Akuak Tidak Bersalah Mahkamah Seksyen Amang Seksual Fizikal Adik Iparnya 14 Tahun Tumpat Siti Aiysha Na’Ilah Harizan Timbalan Pendakwa Raya Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Hukuman Penjara Maksimum 20 Tahun Jailman RM10 000 Belas Kasihan Jailman RM9 000 Penjamin 13 Julai Ini Sebutan Semula Kes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Griya: Rahsia Seorang Lelaki taruhan thriller psikologi penuh misteriGriya: Rahsia Seorang Lelaki taruhan thriller psikologi penuh misteri

Read more »

OKU mental pleads guilty to sexually assaulting two teenage girls in KelantanA 48-year-old man with mental disability pleaded guilty in the Sessions Court in Pasir Mas to two charges of physical sexual assault against two teenage girls near a school in Wakaf Bharu, Tumpat. The incidents occurred on 20 May 2026 and 31 March 2026. The court ordered a one-month mental assessment at Hospital Bahagia Ulu Kinta before sentencing.

Read more »

Dua lelaki direman tujuh kes pukul warga asing di MarangDipercayai berpunca daripada salah faham antara mangsa dan suspek.

Read more »

Lelaki maut ditikam, cemburu dipercayai punca pergaduhanSuspek melarikan diri menaiki kereta Proton Wira berwarna hitam bernombor pendaftaran WGX 3707.

Read more »