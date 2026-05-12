Pasian Muda Keadilan: Nik Muhammad Zawawi's Remarks on Prophet's Companions Questioned

The statement by Setiausaha Majlis Syura Ulama Pas, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Salleh, regarding the Prophet's companions has raised concerns among the public. The National Youth Council of Keadilan (AMK) has called for an apology, retraction, and correction of the misinformation spread to the public.

PETALING JAYA: "Apakah ini standard ilmu dan adab yang mahu dibawa oleh Pas dalam wacana politik Islam hari ini?

" Demikian kata Naib Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK), Nadia Nazri berhubung video tular melibatkan Setiausaha Majlis Syura Ulama Pas, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Salleh yang dilaporkan menghina sahabat Nabi Muhammad. Nadia berkata, kenyataan Nik Muhammad Zawawi amat membimbangkan terutama kapasitinya seorang pemimpin yang memegang kedudukan tinggi dalam struktur ulama Pas.

"AMK menggesa agar Nik Muhammad Zawawi membuat permohonan maaf secara terbuka kepada umat Islam, menarik balik kenyataan tersebut dan memperbetulkan fakta sejarah yang telah disampaikan kepada masyarakat," katanya dalam kenyataan hari ini. Sebelum ini, Ahli Parlimen Pasir Puteh itu dilaporkan mengeluarkan kenyataan yang menggambarkan empat sahabat Rasulullah iaitu Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Khattab, Usman al-Affan dan Ali Abi Talib mempunyai sejarah hidup yang keji sebelum memeluk Islam.

Beliau mendakwa Abu Bakar sebagai seorang 'bapa ceti' yang gemar memeras orang miskin semasa berada dalam zaman Jahiliah, Umar pula digambarkan sebagai lelaki yang zalim serta suka berzina sebelum memeluk Islam. Difahamkan, kenyataan itu disampaikan dalam program ceramah politik di Kuala Terengganu, Terengganu pada hujung minggu lalu. Nadia berkata, Nik Muhammad Zawawi tidak boleh berlindung di sebalik alasan konteks, potongan video atau salah faham.

Beliau berkata, pimpinan Pas juga tidak boleh berdiam, sebaliknya mengeluarkan pendirian rasmi parti itu berhubung isu mengaitkan wakil rakyatnya.

"Saranan Ahli Jawatankuasa Pas Pusat, Tan Sri Annuar Musa yang mencadangkan agar kontroversi ini dibincangkan 'secara dalaman' wajar dipersoalkan kerana isu ini melibatkan keresahan awam yang menyentuh kefahaman umat terhadap kedudukan para sahabat Rasulullah SAW. Apabila kenyataan dibuat di pentas awam, disebarkan kepada masyarakat dan mengundang kekeliruan umat, maka pembetulannya juga mesti dibuat secara terbuka," katanya.

Tambahnya, dalam Islam, ilmu mesti datang bersama amanah, maka kesilapan seperti itu bukan sahaja boleh mengelirukan kefahaman dan menjadi bahan fitnah tetapi boleh merosakkan adab umat terhadap tokoh-tokoh besar Islam.

"AMK berpandangan bahawa budaya memetik agama secara selektif demi kepentingan politik mesti dihentikan. Islam tidak memerlukan retorik yang melampau. Islam memerlukan ilmu, adab, kejujuran dan tanggungjawab. Tidak mahu terlepas? Ikuti kami d





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pas Nik Muhammad Zawawi Setiausaha Majlis Syura Ulama Pas Al-Khattab Umar Al-Khattab Islam Quran Hadith Prophet's Companions Abu Bakar As-Siddiq Umar Al-Khattab Islam Quran Hadith Prophet's Companions Abu Bakar As-Siddiq Umar Al-Khattab

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bersatu Expels And Suspends Four More Elected Representatives Over Code ViolationsBersatu's Disciplinary Board has expelled and suspended four more elected representatives and party leaders, including Kok Lanas assemblyman and Ketereh division chief Datuk Mohamed Farid Mohamed Zawawi, Parit division Armada chief Wan Meor Safwat Naqiuddin Shamsuddin, Mersing MP Muhammad Islahuddin Abas, and Bukit Bunga assemblyman Mohd Almidi Jaafar. The action was taken for violating Clause 9.1.4 of the party constitution and the party's Code of Ethics and Conduct.

Read more »

Bersatu central leadership to decide on new Kelantan deputy speakerKelantan Bersatu chief Kamarudin Md Nor says his party will propose a replacement for Farid Zawawi.

Read more »

Kes Gadis Ditikam 61 Kali, Penuntut Kolej Didakwa Bunuh Nurfisya Di KeterehDifahamkan, Muhammad Hazim didakwa mengikut Seksyen 302 bunuh Nurfisya.

Read more »

Wadahgesa Action Against PASNAS For Slander Against Prophet Muhammad's CompanionsWadah, an Islamic organization in Malaysia, has called for action to be taken against Setiausaha Majlis Syura Ulama Pas, Datuk Dr Nik Muhammad Zawawi Salleh, for slandering the Prophet Muhammad's Companions. The vice-president of Wadah has condemned Nik Muhammad Zawawi's statements that falsely cast doubts upon the character of four of the Prophet's Companions as 'people of questionable past' before embracing Islam.

Read more »