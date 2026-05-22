Pas Meneliti Kel Tahap Kesabaran Bersatu Sebelum PRU16

Pimpinan PAS, Abdul Hadi Yaakub, sedang meneliti semula hubungan dan kerjasama politik dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) menjelang Pemilihan Umum Ke-16 (PRU16). Beliau menyatakan bahawa Pas mengambil pendekatan berhati-hati dan tidak mahu membuat keputusan terburu-buru, namun mengakui tahap kesabaran parti itu ada batasnya. Pas akan mengkaji setiap aspek, termasuk kesan positif dan negatif terhadap kerjasama sedia ada, menjelang pilihan raya.

Pas telah menghantar surat kepada Bersatu dan perkara berkaitan kerjasama itu sudah dibincang dalam mesyuarat PN baru-baru ini. Pas menegaskan kemelut hubungan antara Pas dan Bersatu tidak menjejaskan kekuatan PN menghadapi pilihan raya akan datang. Pas tidak menolak kemungkinan sebarang bentuk kerjasama politik pada masa depan sekiranya berlaku perubahan landskap politik





'Patience has limits': PAS reviewing ties with Bersatu ahead of GE16, says HadiKUALA LUMPUR, May 22 — PAS is reviewing its political relationship and cooperation with Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) ahead of the 16th general election (GE16),...

PAS re-examining ties with Bersatu, says HadiPAS president says the party will look into every aspect of its relationship with its PN ally.

Pas mempertanyakan tindakan ADUN Bersatu di Negeri SembilanKetua Pas, Tan Sri Abdul Hadi Awang, mempertanyakan tindakan ADUN Bersatu di Negeri Sembilan yang menarik balik Akaun Bersumpah (SD) sokongan terhadap pembentukan kerajaan negeri, dengan menyatakan ini sebagai satu langkah melanggar setia kawan.

Umno invites PAS to work on Muslim unity after PAS' re-evaluation of alliance with BersatuUmpala secretary-general Asyraf Wajdi Dusuki has invited PAS to join forces to boost Muslim unity following recent reports that PAS is reconsidering its alliance with Bersatu. Asyraf proposed a collaboration under Umno's 'Rumah Bangsa' initiative, aiming to unite the Malays, while PAS president, Abdul Hadi Awang, stated that his party was reviewing its partnership with Bersatu, potentially contesting the next election without the Muhyiddin Yassin-led party.

