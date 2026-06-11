Pakatan Harapan (PH) Focus on Strengthening Self, No Collaboration with BN after Johor, Negeri Sembilan Polls

Setiausaha Amanah, Muhammad Faiz Fadzil, stated that Pakatan Harapan (PH) will not collaborate with Barisan Nasional (BN) after the upcoming polls in Johor and Negeri Sembilan. He emphasized that the focus is on strengthening PH's own power to face any political challenges after the elections. The periscussion on the collaboration between PH and BN is still ongoing, and the decision will be made by the PH leadership.

MUHAMMAD Faiz Fadzil berucap pada Program Ramah Mesra Madani bersama Nelayan Perak Zon Utara di Tanjung Piandang, Parit Buntar, Perak, semalam. PARIT BUNTAR: Tiada sebarang perancangan untuk Pakatan Harapan (PH) bekerjasama dengan Barisan Nasional (BN) selepas Pilihan Raya Negeri (PRN) Johor dan Negeri Sembilan .

Setiausaha Amanah, Muhammad Faiz Fadzil berkata, sebaliknya, fokus ketika ini adalah untuk memperkukuh kekuatan PH sendiri dalam menghadapi sebarang kemungkinan politik selepas pilihan raya tersebut.

"Setakat ini tidak ada apa-apa rancangan kerjasama dengan BN selepas PRN Johor dan Negeri Sembilan," katanya. Beliau yang juga Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) ditemui pemberita pada Program Ramah Mesra Madani bersama Nelayan Perak Zon Utara di Sungai Betul Bawah, Tanjung Piandang, di sini semalam. Menurut beliau, Amanah yakin akan diberikan kerusi yang berpotensi untuk dimenangi parti itu pada PRN selepas rundingan pembahagian kerusi dimuktamadkan dalam PH.

Katanya, perbincangan mengenai pembahagian kerusi dalam PH kini hampir selesai dan akan diumumkan oleh kepimpinan gabungan itu dalam masa terdekat.

"Perkara paling penting ketika ini adalah memastikan kestabilan yang ditunjukkan oleh PH dalam menghadapi PRN. "Yang penting adalah kestabilan yang ditunjukkan oleh PH dan pembahagian kerusi bukan isu utama kerana perkara itu akan diputuskan secara bersama oleh kepimpinan PH," katanya. Ditanya mengenai sasaran Amanah pada PRN, beliau berkata, parti itu hanya memberi tumpuan kepada kerusi yang mempunyai peluang kemenangan terbaik





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pakatan Harapan Barisan Nasional Johor Negeri Sembilan Pilihan Raya Negeri Muhammad Faiz Fadzil Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Pengerusi Pembahagian Kerusi Kepimpinan PH Kestabilan PH Kerusi Potensi Peluang Kemenangan Terbaik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakatan Harapan Finalises Seat Allocation for Johor, Negeri Sembilan Polls After Anwar's ReturnPH secretary-general Saifuddin Nasution Ismail said the coalition's presidential council will endorse the seat allocation list for the upcoming state elections in Johor and Negeri Sembilan after Prime Minister Anwar Ibrahim returns from overseas. Disputes over overlapping claims have been resolved at the secretariat level.

Read more »

BN sah bertanding solo di Negeri SembilanBarisan Nasional (BN) mengesahkan akan bertanding solo dalam Pilihan Raya Negeri (PRN) Negeri Sembilan susulan keputusan Pakatan Harapan (PH) untuk bertanding di kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) di negeri itu.

Read more »

Zahid: BN to go solo in Negeri Sembilan after Pakatan lays claim to all 36 seatsKUALA LUMPUR, June 9 — Barisan Nasional (BN) will contest the upcoming Negeri Sembilan state election solo, said its chairman Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.The Umno president...

Read more »

Anwar: No Signs of Bersatu Joining Pakatan HarapanPrime Minister Anwar Ibrahim states there are no indications that Bersatu intends to join Pakatan Harapan, despite recent developments and speculation after PAS ended its political cooperation with Bersatu. He emphasizes that any political cooperation must be built through discussion and negotiation, not sudden splits or changes.

Read more »