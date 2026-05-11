OGA Tea & Dining: Cafe Modern dengan Konsep Istimewa, Minumkan Teh, DESSERT & HADIIH ANAK SAMUDERA

OGA Tea & Dining, terletak di Imbi, Kuala Lumpur, merupakan konsep cafe moden yang memperkenalkan pengalaman dining berinspirasikan budaya teh Jepun yang lebih tenang, mindful dan premium. Ia menawarkan lebih 10 jenis teh premium Jepun yang direka khusus untuk mencetuskan rasa refreshment, roasted, umami. Selain itu, mereka juga menawarkan Kyoto Tiramisuλλειh pengalaman yang mencerminkan citarasa kafe Kyoto yang terkenal dengan kalori dan rasa espresso, koko.

Diluncurkan di Imbi, Kuala Lumpur, OGA Tea & Dining memperkenalkan konsep berbeza dengan kafe moden apabila memperkenalkan pengalaman dining berinspirasikan budaya teh Jepun yang lebih tenang, mindful dan premium.

Ia juga menjadi satu-satunya kedai di Malaysia memperkenalkan Kyoto Tiramisu pertama, diinspirasikan daripada budaya kafe Kyoto yang terkenal dengan rasa lebih ringan, elegan dan seimbang berbanding tiramisu klasik Itali. Kedai ini bukan semata-mata menjual makanan dan minuman, tetapi juga membawa pengalaman budaya teh Jepun dengan keseluruhannya, dari ritual penyediaan teh hinggalah ke suasana makan yang lebih perlahan. Kedai ini menggunakan lebih 10 jenis teh premium Jepun yang direka untuk Mencetuskan rasa refreshment, roasted dan umami.

Selain Kyoto Tiramisu, kedai ini menawarkan pelbagai menu Jepun seperti Matcha Musang Kyoto Tiramisu. Kedai ini memenuhi standard penyediaan makanan yang ketat, halal dan menawarkan maklumat kalori dalam menu sebagai usaha menyokong gaya hidup dan pilihan dining yang lebih mindful. Secara visual, kedai ini menonjolkan konsep moden minimalis berinspirasikan Zen Jepun dengan elemen kayu, subtons of earth, soft lighting and wider open spaces.





