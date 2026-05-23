Noor Eizie Eizyanie Mohamad Safuan, seorang suri rumah di Selangor, mencintai dunia jahitan semenjak kecil

Bermula sekadar melihat ibunya menjahit sejak kecil, minat terhadap dunia jahitan akhirnya mengembangkan diri sehingga menjadi hobi, lalu sumber pendapatan sampingan. Kini ia juga bekerja keras untuk meningkatkan kebolehannya dan terus berkembang.

Bermula sekadar melihat ibunya menjahit sejak kecil, minat terhadap dunia jahitan akhirnya berkembang menjadi satu hobi yang bukan sahaja memberi kepuasan diri, malah menjadi sumber pendapatan sampingan buat seorang suri rumah dari Selangor, Noor Eizie Eizyanie Mohamad Safuan, 38.

Menurut Noor Eizie Eizyanie, minat terhadap jahitan mula bertambah sejak zaman kanak-kanak apabila dia sering melihat ibunya menggunakan mesin jahit di rumah.

"Dulu masa kecil saya selalu tengok ibu saya menjahit. Lama-lama minat itu mula timbul dan saya sendiri ingin mencuba," katanya kepada Seri. Dia mula aktif menjahit sejak tahun kedua pengajian universiti sekitar tahun 2008, sebagai usaha mencari pendapatan tambahan.

"Ketika itu saya mula berniaga secara kecil-kecilan untuk mendapatkan duit tambahan. Saya mulakan dengan menjahit gantungan kunci daripada kain felt sebelum beralih kepada penghasilan bantal bercorak," katanya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Women Creative Hobby Pencapaian Products

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Maut lombong emas: Mohamad tidak sempat timang anak kelimaMaut lombong emas: Mohamad tidak sempat timang anak kelima

Read more »

Maut lombong emas: Bapa tidak tahu anak masuk hutan lombong emasJELI: Bapa kepada Mohamad Noor Illyas Suhaisham, 32, yang ditemukan mati tertimbus ketika sedang melombong emas di kawasan ladang sawit Kampung Jerimbong, Kuala Balah di sini, semalam tidak mengetahui anaknya masuk ke hutan untuk tujuan berkenaan.

Read more »

Police reveal former lecturer scammed of RM749,000 after suspects claimed money laundering linkKUALA TERENGGANU, May 21 — A former lecturer lost RM749,000 after she was deceived by a phone scam last year, Kuala Terengganu district police chief ACP Azli Mohd Noor said.He...

Read more »

Malaysian Boxing Federation chief denies graft, abuse allegations after viral videoKUALA LUMPUR, May 22 — Malaysian Boxing Federation (MBF) president Datuk Mohamad Iruan Zulkefli has denied allegations that have gone viral on social media linking him to the...

Read more »