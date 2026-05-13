New SPRM Chief Abdullah Halim Amaôn begins new post

Abdullah Halim Amanaôn kicked off his new post as the new Chairmen of the Malaysian Anti-Corruption Commission. His speech emphasized the need for rigorous investigation and conviction of corruption cases to ensure timely and effective prosecutions.

ABD. Halim Aman bersalaman dengan para pegawai ketika hadir melapor diri dan memulakan tugas sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang baharu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abd.

Halim Aman menegaskan, setiap pegawai perlu menjalankan amanah dengan sebaik mungkin demi menjaga kredibiliti suruhanjaya itu.

“Mengenai aspek penguatkuasaan, siasatan dan pendakwaan perlu bergerak seiring bagi memastikan perjalanan kes yang dibawa ke mahkamah dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan berkesan. “Antara pembaharuan yang akan diperkenalkan adalah memperkukuh penyelarasan antara bahagian siasatan dan pendakwaan SPRM bagi memudahkan urusan pegawai terlibat,” katanya. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan Mesyuarat Bersama Pengarah-pengarah Kanan dan Pengarah-pengarah Bahagian SPRM di Bilik Mesyuarat Utama, Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya semalam.

Katanya, dalam menghadapi kekangan pegawai siasatan, beliau turut menyarankan agar pengisian dalaman diperkasakan selain menekankan kepentingannya dan pendidikan masyarakat berkaitan pencegahan rasuah diteruskan tanpa henti.

“Usaha membanteras kejahatan, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam negara adalah amanah yang digalas bukan sahaja perlu dilaksanakan dengan penuh integriti malah menjadi satu ikrar yang wajib dikotakan oleh setiap warga SPRM. “Cabaran, kekangan dan rintangan dalam melaksanakan tugas sememangnya tidak dapat dielakkan namun ia perlu ditangani dengan kebijaksanaan dan berpandukan akta dan arahan ditetapkan,” jelasnya. Terdahulu.

Abd Halim tiba di Lobi C, Ibu Pejabat SPRM kira-kira pukul 8.20 pagi disambut Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Seri Ahmad Khusairi Yahaya dan Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan) SPRM, Datuk Azmi Kamaruzaman. Beliau kemudian mengimbas kad pas dan meletakkan tapak tangan pada tablet sebagai simbolik pada Majlis Sambutan dan Mula Tugas sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM bermula semalam





