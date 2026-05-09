Muhammad Dharma Raj Abdullah dinobatkan sebagai Jurulatih Terbaik Indonesia 2026

Bekas pengendali skuad hoki negara dinobatkan sebagai Jurulatih Terbaik Indonesia 2026. Individu yang telah memberikan sumbangan dan dedikasi besar dalam pembangunan sukan hoki negara itulah yang menerima penamaan. Penamaan ini bukan sekadar anugerah, sebaliknya ia membuktikan bahawa individu ini adalah penentu penentu peluang kejayaan dan transformasi. Pada majlis The Game Changer Award, individu seperti itu dikenali di pentaskan antarabangsa dan dikelompokkan bersama-sama.

Bekas pengendali skuad hoki negara, Muhammad Dharma Raj Abdullah terus mengukuhkan reputasinya di pentas antarabangsa apabila dinobatkan sebagai Jurulatih Terbaik Indonesia 2026. Kejayaan jurulatih kelahiran Malaysia itu turut mendapat perhatian Federasi Hoki Indonesia yang menyifatkan beliau sebagai individu penting dalam kebangkitan prestasi hoki republik berkenaan.

Penamaan Dharma Raj sebagai Jurulatih Terbaik Indonesia 2026 diadakan semasa The Game Changer Award anjuran Jawatankuasa Olimpik Indonesia. Penamaan ini diberikan kepada individu-individu yang telah menunjukkan teliti, inovasi, ketekunan, dan keberanian untuk memartabatkan dan mengembangkan sukan Indonesia antarabangsa. Dharma Raj memartabatkan prestasi hoki Indonesia dimana antara pencapaian terbesarnya adalah membantu skuad hoki dalam dewan lelaki Indonesia meraih pingat emas Sukan SEA 2023 sebelum mempertahankannya pada Sukan SEA 2025.

Sebelum berhijrah ke Indonesia, Dharma Raj terlebih dahulu mencipta reputasi cemerlang bersama skuad wanita negara apabila menghadiahkan emas Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 selain membawa skuad remaja lelaki Malaysia muncul di tempat keempat Piala Dunia Remaja Hoki 2013 bagi menjadikan prestasi hoki Malaysia yang terbaik setakat ini





