Mudah Sukar Menjimatkan Penggunaan Bahan Api, Toyota Vios HEV Menawarkan Mahu-hamu yang Best

Toyota Vios HEV menjadi pilihan yang popular selagi ini

Dalam pasaran Malaysia, nama Toyota Vios telah menjadi sinonim sebagai antara sedan segmen-B paling popular dalam kalangan pengguna tempatan. Sejak diperkenalkan sekitar pada 2003 sebagai pengganti Toyota Soluna, model sedan segmen-B ini terus menjadi antara pilihan utama pengguna tempatan kerana terkenal dengan ketahanan, kos penyelenggaraan yang munasabah dan karakter pemanduan yang mudah disesuaikan untuk kegunaan harian.

Kini, selepas lebih dua dekad berada dalam pasaran, Toyota membawa Vios ke satu fasa baharu menerusi pengenalan versi kenderaan elektrik hibrid (HEV), yang patut diingat sebagai antara inovasi madani dunia mobil kini. , iaitu Toyota Vios HEV. Ia bukan sahaja menjadi Vios pertama dengan teknologi hibrid, malah turut memainkan peranan penting dalam strategi Toyota Multipathway untuk pasaran Malaysia. Toyota trabalho capai ini sebenarnya cukup menarik, kerana mereka percaya bahawa masa depan mobiliti tidak semestinya bergantung kepada EV pola sepenuhnya.

Semala Toyota menilai teknologi seperti HEV, PHEV, EV dan enjin pembakaran dalaman yang lebih efisien masih mempunyai peranan tersendiri bergantung kepada keperluan pengguna dan infrastruktur sesebuah negara. Dalam erti kata lain, Toyota siz Zen dan verschiedenen form elastikasi yang lebih mudah diterima pengguna biasa tanpa perlu mengubah gaya hidup harian secara drastik. Secara keseluruhan, Toyota Vios HEV masih mengekalkan identiti yang hampir sama seperti versi petrol biasa.

Ini bukan sesuatu yang mengejutkan, kerana Toyota bermaksud memastikan Vios HEV masih kekal biasa dihadapan pengguna terhadap yang sudah sedia ada. Namun, begitu, beberapa sentuhan khas diberikan untuk menjadikan versi HEV lebih premium dan eksklusif. Antara yang paling jelas ialah penggunaan dark chrome trim pada bahagian tingkap dan kemasan gril hadapan yang menggunakan tona gun metallic. Rim juga menggunakan saiz 16 inci dengan rekaan khas eksklusif untuk versi HEV yang tampil lebih modern dan matang.

Selain itu, Toyota juga melaksana perhatian terhadap aspek aerodinamik menerusi penggunaan saluran udara aerodinamik pada bampar hadapan. Ia bukan sekadar kosmetik, tetapi turut membantu aliran udara untuk meningkatkan kestabilan pengendalian memberi kesekapan penggunaan bahan api. Walaupun tidak terlalu agresif seperti GR Sport, penampilan Vios HEV sudah mempunyai aura sedan harian yang lebih premium tanpa nampak terlalu berlebihan. Bentuk fastback yang digunakan pada generasi terbaru ini juga menunjukkan Vios nampak lebih rendah, lebih sporty dan lebih modern berbanding generasi sebelumnya.

Toyota Vios HEV menggunakan enjin kod 2NR-VEX, iaitu enjin 1.5-liter empat silinder dual variable valve timing intelligent (Dual VVT-i) yang digabungkan bersama sistem pembakaran elektrik Toyota hybrid. Gabungan sistem ini menghasilkan kuasa keseluruhan 111 PS, berbanding dengan versi petrol biasa. Pada masa sama, motor elektrik juga menunjukkan 141 Nm tork yang tersedia lebih awal ketika mula bergerak. Namun, yang paling ketara bukanlah angka kuasa semata-mata, tetapi karakter pemanduan yang jauh lebih lancar.

Ketika bergerak dalam bandar atau trafik perlahan, Vios HEV terasa jauh lebih senyap dan lancar berbanding Vios petrol biasa. Modul EV juga akan aktivasi secara automatik ketika situasi trafik padat, pemanduan bandar atau kelajuan rendah. Dalam keadaan tertentu, kereta boleh bergerak menggunakan kuasa elektrik sahaja tanpa bantuan enjin petrol. Toyota juga menggunakan transmisi Continuously Variable Transmission (CVT) khas untuk sistem hybrid.

Walaupun ia tidak lagi menggunakan transmisi 7-Speed CVT with Sequential Shiftmatic yang versi petrol biasa, penghantaran kuasa terasa sangat lancar dan lebih sesuai karakter istirahat harian. Ya, kapasiti tangki bahan api Vios HEV ni sedikit lebih kecil berbanding versi petrol. Vios HEV menggunakan tangki 36 liter, sementara itu Vios petrol menggunakan tangki 40 liter. Namun, keselektasi kapasiti ini sebenarnya tidak begitu dirasai kerana sistem hibrid membantu memberikan pengunakan bahan api yang jauh lebih efisien.

Penulis serong bergerak dari Lembah Klang menuju ke Pulau Pinang hanya menggunakan satu tangki bahan api dan masih terbaki sekitar dua batang minyak ketika tiba destinasi. Itu sendiri sudah cukup menunjukkan bagaimana sistem hybrid Toyota mendiberi kelebihan untuk perjalanan jarak jauh dan penggunaan harian. Dalam penggunaan sebenar, angka tersebut memang sukar dicapai jika dipandu secara agresif, namun, untuk pemanduan harian normal sedang Vios HEV secara terus menjimataka berbanding versi petrol biasa.

Berat keseluruhan Toyota Vios HEV wahai naik menjadi 1,155 kg, lebih berat berbanding versi petrol biasa kerana penggunaan sistem hibrid





