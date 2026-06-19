Mexico Mengesahkan Tempat di Pusingan 32 Terbaik Piala Dunia

Mexico menjadi pasukan pertama yang mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati Piala Dunia selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 dalam aksi Kumpulan A di Stadium Guadalajara.

Mexico menjadi pasukan pertama yang mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati Piala Dunia selepas menewaskan Korea Selatan 1-0 dalam aksi Kumpulan A di Stadium Guadalajara.

Kemenangan kedua berturut-turut itu memastikan kemaraan awal skuad El Tri ke pusingan 32 terbaik dan mengesahkan mereka sebagai juara kumpulan walaupun masih berbaki satu perlawanan. Pada minit ke-50, Luis Romo memecah kebuntuan dengan gol yang diambil kesempatan atas kesilapan penjaga gol Korea Selatan, Kim Seung-gyu. Meskipun Korea Selatan memiliki beberapa peluang untuk meraih gol penyamaan, penjaga gol Mexico, Raul Rangel bertindak cemerlang menafikan peluang terbaik lawan.

Kecekapan Rangel di benteng terakhir memastikan Mexico mempertahankan kelebihan tipis mereka dan seterusnya mencatat kemenangan yang membawa makna besar dalam kempen kali ini. Status juara kumpulan membolehkan Mexico terus beraksi di hadapan penyokong sendiri pada pusingan 32 terbaik di Mexico City, sesuatu yang pasti memberikan kelebihan psikologi kepada pasukan kendalian Javier Aguirre. Aguirre melakukan tiga pertukaran dalam kesebelasan utama berbanding pasukan yang menewaskan Afrika Selatan 2-0 pada aksi pembukaan dan percaturannya sekali lagi membuahkan hasil.

Sebaliknya, Korea Selatan yang turun dengan keyakinan tinggi selepas menewaskan Republik Czech 2-1 terpaksa tanpa sebarang mata meskipun mempamerkan persembahan yang kompetitif sepanjang perlawanan. Skuad kendalian Hong Myung-bo bagaimanapun masih berada dalam kedudukan baik untuk memburu tiket ke pusingan kalah mati apabila menghuni tangga kedua kumpulan dengan tiga mata. Dengan satu perlawanan masih berbaki, Korea Selatan perlu memastikan keputusan positif ketika berdepan Afrika Selatan, manakala Mexico boleh turun lebih tenang apabila menentang Republik Czech





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Mexico Piala Dunia Korea Selatan Luis Romo Raul Rangel

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