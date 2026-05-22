Meriah Malam Citra Warna Kuala Perlis yang Bersempena Festival Rakyat 3.0

Malam Citra Warna Kuala Perlis yang bersempena Festival Rakyat 3.0 di Dataran Lok 9, Kuala Perlis berlangsung meriah dengan menghimpunkan elemen seni, budaya dan persembahan pelbagai kaum dalam satu pentas. Menteri Besar, Abu Bakar Hamzah berkata, program tersebut dilihat mampu menjadi pemacu kepada pertumbuhan dan merancakkan ekonomi setempat menerusi peningkatan perbelanjaan dalam sektor makanan, minuman, penginapan, kraftangan serta perkhidmatan pelancongan.

Malam Citra Warna Kuala Perlis yang bersempena Festival Rakyat 3.0 di Dataran Lok 9 , Kuala Perlis berlangsung meriah dengan menghimpunkan elemen seni, budaya dan persembahan pelbagai kaum dalam satu pentas.

Menteri Besar, Abu Bakar Hamzah berkata, program tersebut dilihat mampu menjadi pemacu kepada pertumbuhan dan merancakkan ekonomi setempat menerusi peningkatan perbelanjaan dalam sektor makanan, minuman, penginapan, kraftangan serta perkhidmatan pelancongan. Persembahan menggabungkan elemen tradisional dan moden bukan sahaja menyerlahkan keunikan warisan seni dan budaya negeri bahkan turut menjulang martabat seni tempatan ke tahap lebih tinggi. Festival anjuran kerajaan negeri bersempena sambutan ulang tahun keputeraan Raja Perlis Ke-83 turut mendapat sokongan dan kerjasama strategik daripada Five Petroleum Malaysia Sdn.

Bhd, 99 Speed Mart Holding Berhad dan Aurelius Hospital Alor Setar. Majlis perasmian berkenaan turut dimeriahkan pelbagai persembahan menarik seperti tarian kebudayaan pelbagai kaum serta persembahan nyanyian oleh Noraniza Idris dan ratu rock negara, Ella yang memukau pengunjung. Selain itu, Malam Citra Warna yang dikelolakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara (JKKN) negeri itu turut diserikan dengan perarakan perahu diraja, choley, kereta berhias dan penduduk Kampung Warna-Warni.

Penganjuran berkenaan mendapat sambutan hebat yang dihadiri bukan sahaja masyarakat tempatan, malah turut melibatkan pengunjung dari negeri-negeri sekitar termasuk negara jiran Thailand. Berdasarkan trend sambutan penganjuran terdahulu, program tersebut dijangka mampu menghimpunkan lebih 200,000 pengunjung sepanjang tempoh tiga hari berlangsungnya acara itu. Festival Rakyat 3.0 bukan sahaja tertumpu kepada Malam Citra Warna Kuala Perlis malah turut diserikan dengan Sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri.

Selain itu, pelbagai acara menarik bertaraf antarabangsa turut dianjurkan antaranya Perlis International Open Fight Night 3.0, Kejohanan Tarik Tali Terbuka Kelab Antarabangsa dan Kebangsaan 2026, Kejohanan Gusti Lengan Jemputan Antarabangsa Perlis 2026 dan pelbagai lagi acara menarik lain





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Entertainment Tourism Festival Rakyat 3.0 Malam Citra Warna Kuala Perlis Dataran Lok 9 Kuala Perlis Abu Bakar Hamzah Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara (JKKN) Five Petroleum Malaysia Sdn. Bhd 99 Speed Mart Holding Berhad Aurelius Hospital Alor Setar Noraniza Idris Ella Choley Kereta Berhias Perahu Diraja Kampung Warna-Warni Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Nege Perlis International Open Fight Night 3.0 Kejohanan Tarik Tali Terbuka Kelab Antarabangs Kejohanan Gusti Lengan Jemputan Antarabangsa P

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penyalahgunaan dadah di Perlis membimbangkanMasalah penyalahgunaan dan penagihan dadah di negeri ini menunjukkan trend membimbangkan apabila merekodkan 2,890 individu terlibat sepanjang tahun lalu.

Read more »

Extra Langkawi ferry trips added as school holiday and Aidiladha bookings top 10,000 passengersKUALA LUMPUR, May 22 — Ferry services to Langkawi from Kuala Kedah and Kuala Perlis will increase from tomorrow in anticipation of higher passenger traffic during the school...

Read more »

FAMA pergiat usaha promosi hasil pertanian PerlisLembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Perlis terus mempergiat usaha memperkenal dan mempromosi keistimewaan hasil pertanian negeri Perlis menerusi penganjuran Program Jualan Agro MADANI Edisi Perlis yang berlangsung di FAMA Point, Ibu Pejabat FAMA, Bandar Baru Selayang, di sini.

Read more »

Kerajaan negeri tubuh Peneraju, pandu hala tuju pembangunan PerlisKerajaan negeri tubuh Peneraju, pandu hala tuju pembangunan Perlis

Read more »