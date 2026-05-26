Menteri setia EAIC berjanji untuk melaksanakan syor penambahbaikan

Semua agensi di bawah EAIC memberikan komitmen untuk melaksanakan syor penambahbaikan yang dikemukakan hasil siasatan EAIC, kata pengerusinya Ismail Bakar. Cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia disifatkan sebagai satu langkah baik bagi memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan.

PUTRAJAYA: Semua agensi penguatkuasaan di bawah seliaan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan ( EAIC ) memberikan komitmen untuk melaksanakan syor penambahbaikan yang dikemukakan hasil siasatan suruhanjaya itu. Pengerusinya, Ismail Bakar berkata, EAIC tidak bercadang membuat pendedahan terhadap mana-mana agensi yang masih belum mengambil tindakan terhadap syor berkenaan.

Sebab mereka sudah janji untuk memberikan kerjasama untuk memastikan apa juga cadangan penambahbaikan tersebut, mereka akan laksanakan, cumanya mereka mengambil masa sedikit kerana melibatkan perjawatan dan peruntukan dan sebagainya. Sebelum ini, EAIC mahu mengumumkan secara terbuka agensi penguatkuasaan bawah seliannya yang masih gagal mengambil tindakan terhadap syor-syor dapatan siasatan dikemukakannya. Langkah ini diambil bagi menegakkan keadilan dan memastikan keberkesanan institusi tidak dikompromi, selaras dengan mandat suruhanjaya itu kepada rakyat.

Kadang-kadang melibatkan siasatan dia sendiri kerana dalam mengambil tindakan tatatertib kadang-kadang mereka membuat siasatan dalaman mereka sendiri. Dalam itu, beliau berkata, cadangan penubuhan Ombudsman Malaysia disifatkan sebagai satu langkah baik bagi memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan, sekali gus menambah baik mutu penyampaian perkhidmatan awam.

Ombudsman Malaysia akan menjadi saluran rakyat untuk menyampaikan sebarang aduan berkaitan salah laku, salah tadbir atau kelemahan dalam penyampaian perkhidmatan kerajaan, selain berperanan mentransformasi mutu perkhidmatan awam supaya lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat. Insya-Allah pada tahun depan, Ombudsman Malaysia akan mula beroperasi setelah diluluskan di Parlimen. Sekarang ini, masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Ini merupakan satu langkah yang baik untuk mentransformasikan perkhidmatan awam, khususnya cara kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat





