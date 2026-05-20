Menteri Perumahan mengumumkan pertukaran subsidi simen bagi projek perumahan mampu milik

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, mengumumkan bahawa sebanyak 1.6 juta tan metrik simen diperuntukkan bagi fase pertama Inisiatif Simen Rahmah 2026 untuk menyokong sasaran pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara dalam tempoh lima tahun. Subsidi simen diberikan pada harga kurang daripada pasaran bagi projek perumahan mampu milik ikonik rakyat seperti Program Residensi Rakyat (PRR), projek di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) serta pelbagai skim perumahan kerajaan negeri. Permintaan terus meningkat dan kerajaan bersedia menambah reemplazar kuota sehingga satu juta tan metrik lagi melalui rundingan berkala.

Sebanyak 1.6 juta tan metrik simen diperuntukkan bagi fase pertama Inisiatif Simen Rahmah 2026 untuk menyokong sasaran pembinaan 500,000 unit rumah mampu milik di seluruh negara dalam tempoh lima tahun.

Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Kor Ming, berkata, peruntukan itu merupakan antara inisiatif terbesar kerajaan bagi memastikan agenda perumahan negara terus dipacu meskipun berdepan peningkatan kos bahan binaan susulan krisis tenaga global dan konflik di Asia Barat. Inisiatif Simen Rahmah 2026 turut diperluaskan kepada semua projek perumahan mampu milik di bawah Kerajaan Persekutuan, kerajaan negeri dan swasta bermula 1 Jun ini.

Projekt ikonik rakyat seperti Program Residensi Rakyat (PRR), projek di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB), Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) serta pelbagai skim perumahan kerajaan negeri kini layak menikmati subsidi simen pada harga lebih rendah daripada pasaran





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Simen Rahmah Inisiatif Simen Rahmah Perumahan Menteri Perumahan Dan Kerajaan Tempa Krisis Tenaga Global Konflik Asia Barat Untuk Menyediakan Rumah Mampu Milik Berkualiti Atas Peruntukan Projek Perumahan Mampu Milik Ikonik Rakyat Sep Projek Di Bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad ( Perbadanan PR1MA Malaysia (PR1MA) Serta Pelbagai K Pemerintah Malaysia Agensi Kesihatan Dan Kecem 1 Jun Ini Subsidies Simen 2026 Kualiti Kediaman Rakyat Tidak Dikompromi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiada pengkhianatan, UMNO menang di Johor sebelum wujud Kerajaan PerpaduanUMNO tanding solo PRN Johor atas kehendak akar umbi.

Read more »

Subsidi lebih cekap, kawal ketirisan jadi keutamaan kerajaanEmpat keutamaan diberi penekanan dalam pengurusan krisis bekalan global bagi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara ketika ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik dunia.

Read more »

Kemelut KAFA-FAM, Kerajaan Kelantan jadi 'orang tengah'KOTA BHARU: Kemelut antara Persatuan Bola Sepak Kelantan (KAFA) dan Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) kini memasuki fasa baharu apabila

Read more »

Parti komponen kekal sokong Kerajaan Perpaduan hingga tamat penggalPerdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada parti-parti komponen Kerajaan Perpaduan yang terus menyatakan komitmen untuk menyokong kerajaan sehingga tamat penggal Parlimen.

Read more »