Menteri Pendidikan Tinggi: Bahasa Melayu, Sejarah tetap syarat wajib untuk IPTA, bukan hanya untuk kursus tertentu

Datuk Seri Dr Zambry Abd Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, menegaskan bahawa mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) serta diperakui Kementerian Pendidikan (KPM) kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke institusi pendidikan tinggi awam (IPTA). Keputusan Jemaah Menteri yang diumumkan sebelum ini hanya melibatkan laluan khas untuk kursus tertentu dan bukannya pemansuhan syarat asas kemasukan ke IPTA.

"Jadi kerajaan sudah membuat pertimbangan ini untuk laluan bagi kursus tapi asasnya tetap kepada SPM. SPM itu tetap wajib walaupun dia belajar aliran itu (bukan aliran kebangsaan).

"Ya, (mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah) itu keputusan Kabinetlah melainkan yang diputuskan juga untuk mata pelajaran Sejarah dan Bahasa Melayu yang diiktiraf oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia,"Sebelum ini, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) memaklumkan bahawa calon lepasan sekolah atau institusi tahfiz serta pemegang Sijil Peperiksaan Bersama (UEC/SMPC) kini mempunyai peluang mengikuti beberapa program tertentu yang dikenal pasti di IPTA Bagi lepasan tahfiz, antara program yang dibuka termasuk Diploma dan Sarjana Muda Dakwah, Diploma dan Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah, Sarjana Muda Pendidikan Tahfiz serta Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah).

Sementara itu, bagi lepasan SMPC atau UEC pula, antara program yang dikenal pasti ialah Sarjana Muda Sastera Pengajian Bahasa Cina dengan Kepujian, Sarjana Muda Bahasa dan Linguistik Cina, Sarjana Muda Sastera Pengajian Cina serta Sarjana Muda Bahasa Cina dengan Pendidikan. Dalam masa sama, calon daripada aliran terbabit yang memiliki SPM penuh masih boleh memohon mana-mana program pengajian melalui sistem UPUOnline berdasarkan merit serta pakej mata pelajaran yang ditetapkan KPM.

Difahamkan, Mesyuarat Jemaah Menteri turut bersetuju bahawa calon daripada aliran terbabit yang mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah kendalian LPM serta diperakui KPM boleh dipertimbangkan mengikuti program tertentu di IPTA. Mengulas lanjut, beliau menegaskan bahawa penilaian kemasukan melalui sistem UPUOnline tetap berpandukan syarat penuh SPM





UDA perkasa pendidikan kelestarian di sekolah angkat Madani di JohorUDA Holdings Berhad memperkasa komuniti menerusi pemantapan pendidikan kelestarian di empat Sekolah Angkat Madani di Johor dengan peruntukan sebanyak RM150,000.

Kemasukan lepasan UEC ke IPTA perluas akses pendidikan tinggiKemasukan calon lepasan Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) untuk mengikuti program tertentu di institusi pendidikan tinggi awam (IPTA) dapat meningkatkan akses rakyat Malaysia kepada pendidikan tinggi.

No compromise to national education system, Zambry says on IPTA entry pathwaysHigher education minister says the government's recent decision to open access is not about recognising other systems.

Iktiraf UEC berisiko wujudkan dualisme pendidikanPengiktirafan kemasukan calon Sekolah Menengah Persendirian Cina (SMPC)/Sijil Peperiksaan Bersepadu (UEC) secara langsung atau tidak langsung berisiko mewujudkan dualisme pendidikan yang memisahkan rakyat mengikut aliran bahasa dan etnik.

