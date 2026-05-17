Media alleged to not give support to musician Shila Amzah

A recent report claimed that there were allegations against a well-known musician, Shila Amzah, stating that the media did not provide support for her recent concert.

Hangat juga cerita yang sampai ke telinga Cik Bunga minggu ini membabitkan penyanyi terkenal, Shila Amzah. Bukan mengenai lagu baharu atau kisah peribadi, sebaliknya timbul dakwaan kononnya pihak media tidak berikan sokongan terhadap konsert terbaharunya baru-baru ini.

Menurut cerita yang didengar, ada individu terdekat dengan penyanyi tersebut yang dikatakan meluahkan rasa kurang senang apabila ramai rakan media tidak hadir ke konsert berkenaan. Malah, timbul juga dakwaan media ‘memilih bulu’ dalam memberikan sokongan kepadanya. Setahu Cik Bunga, Shila tidak pernah mempunyai masalah dengan pihak media. Hubungan penyanyi itu dengan pengamal media selama ini juga baik-baik sahaja.

Jadi, rasanya tidak timbul isu media sengaja tidak mahu memberi liputan atau sokongan. Difahamkan, konsert penyanyi itu berlangsung pada hujung minggu yang sama dengan persembahan penyanyi senior terkenal, Fauziah Latiff. Apabila dua acara hiburan besar berlangsung serentak, sudah tentu ramai pengamal media perlu membuat pilihan berdasarkan tugasan dan kemampuan masing-masing. Tambahan pula, ramai yang sedia maklum industri media sekarang berdepan kekurangan tenaga kerja.

Tidak semua organisasi mempunyai pasukan besar seperti dahulu. Ada wartawan yang bercuti hujung minggu, ada juga yang sudah ditugaskan ke acara lain lebih awal. Apa yang kurang enak didengar apabila dakwaan seperti ini dikatakan datang daripada orang di sekeliling artis sendiri. Walaupun bukan Shila yang mengeluarkan kenyataan tersebut, tempiasnya tetap terkena kepada penyanyi itu juga.

Biasalah, dalam industri peribadi, apabila ada pihak bersifat terlalu emosional mempertahankan seseorang, keadaan boleh menjadi lebih keruh tanpa disengajakan. Cik Bunga percaya hubungan baik antara artis dan media sepatutnya tidak diperbesarkan dengan isu sebegini. Masing-masing mempunyai komitmen dan kekangan tersendiri. Tidak hadir ke sesuatu acara bukan bermaksud tidak menyokong.

Harapnya perkara ini tidak dipanjangkan. Dunia peribadi kita kecil sahaja, dan menjaga hubungan baik itu lebih penting daripada menimbulkan salah faham yang akhirnya memberi kesan kepada nama sendiri





