MD. Daud Che Ngah: Andalusia Travel Tours Staff Trained to Ensure Jemaah's Comfort, Audi-Tiem

Andalusia Travel & Tours Sdn. Bhd. (Andalusia) is organizing chartered flights for the last batch of Tabung Haji-sponsored Journey to Mecca trip participants, which departed from Terminal Two, Kuala Lumpur International Airport (Sवाई), Malaysia, at 5.30 p.m. on Saturday, 8 November 2019. Andalusia has been ensuring that its travelers have smooth experience while traversing the holy sites by providing professional training for its staff on the tour guides' services and ensuring that their necessities are met. Andalusia has also been providing additional services, including baggage, guidebooks, and medicines to travelers for a more enjoyable experience. The total number of Journey to Mecca participants this year is expected to be around 500.

MD. Daud Che Ngah menghantar seramai 124 jemaah Andalus ia kumpulan terakhir sewa khas Tabung Haji untuk berlepas ke Tanah Suci menerusi penerbangan Saudia Airlines pada pukul 5.30 petang ini di Sepang, Selangor.

Andalusia Travel & Tours Sdn. Bhd. (Andalusia) akan memastikan keselesaan jemaahnya di Tanah Suci diutamakan dan setiap aduan diterima akan diselesaikan segera oleh petugas. Pengarah Eksekutif Andalusia, Datuk Md.

Daud Che Ngah berkata, setiap petugas telah dilatih secara profesional bagi menawarkan perkhidmatan berkualiti kepada jemaah sepanjang berada di Tanah Suci. Beliau berkata, pihaknya telah menyediakan kursus intensif kepada setiap petugas sebagai persediaan untuk memantu jemaah.

“Setakat ini, semua jemaah memberi pujian yang baik (kepada perkhidmatan Andalusia). Kita minta mereka pastikan supaya tiada rungutan dan sehingga ini tiada aduan serius daripada jemaah.

“Sebelum ini, kita ada satu aduan dibuat jemaah di mana bilik suami dan isteri di aras berbeza, namun dalam tempoh beberapa jam saja ia berjaya diselesaikan,” katanya di sini hari ini. Terdahulu, Md. Daud menghantar seramai 124 jemaah Andalusia kumpulan terakhir sewa khas Tabung Haji untuk berlepas ke Tanah Suci menerusi penerbangan Saudia Airlines pada pukul 5.30 petang ini.

Kesemua mereka akan berlepas ke Mekah dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, sekali gus menjadikan jumlah keseluruhan jemaah Andalusia pada tahun ini kira-kira 500 orang. Dalam perkembangan sama, Md. Daud berkata, Andalusia turut menyediakan kira-kira 39 barangan kelengkapan termasuk bagasi, buku panduan dan ubat-ubatan kepada setiap jemaah bagi memastikan keselesaan mereka.

“Ini keperluan kita tawarkan kepada jemaah supaya mereka tidak perlu cari lagi kelengkapan dan harganya juga melebihi RM200,” ujarnya





UMonline / 🏆 27. in MY We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

TRAVEL AND TOURISM Journey To Mecca Tabung Haji Saudia Airlines Andalus Andalusia Travel Semurahnya Mass Untuk Ebook Anda Digunakan (Books) Ebook Gratis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Former National Rugby Star Mohamad Khairul Abdillah Dies in Unexpected Journey Back to Home StateMohamad Khairul Abdillah Ramli, a former international rugby player who represented Malaysia at the 2017 SEA Games and contributed to the country's gold medal win, has passed away suddenly while returning home to Kelantan.

Read more »

Speaking tours and keeping fit on Azam Baki’s post-retirement scheduleEVERY sector speaks the language of best practices. In business, the focus is on efficiency and competitiveness, in education, on quality and innovation, in public health, on saving lives and reducing long-term costs.

Read more »

Heathrow passenger numbers fall 5.3pc in April as Middle East conflict disrupts global travelLONDON, May 12 — London’s Heathrow Airport announced today that passenger numbers dropped in April as the Middle East war disrupted global air travel.The airport handled 6.7...

Read more »

Filipino Film Editor Rafael Luis "Rafa" Fernando's Unexpected Journey to CannesAfter dreaming of becoming a doctor and studying molecular science and biotechnology at a top university, Rafael Luis "Rafa" Fernando abandoned his career plans and began his filmmaking career, working his way up through positions such as editor and teacher.

Read more »