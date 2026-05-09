MARA Prihatin 2026: TVET High and Pemotongan Sewa

The launch of MARA Prihatin 2026 involves a partnership between MARA, Rural Capital Berhad, GiatMARA, and various other organizations and industries. It aims to enhance the socio-economic development of the Bumiputera community, providing scholarships and subsidies to support their studies and businesses. The program focuses on training programs in areas such as automotive engineering, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and vocational training in various sectors.

AHMAD Zahid Hamidi (tengah) menyaksikan penyerahan sumbanga pada Peluncuran Mara Prihatin di Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah di Bagan Datuk hari ini. - UTUSAN/AIN SAFRE BIDINBAGAN DATUK: Kursus yang ditawarkan disesuaikan dengan kehendak semasa industri menjadikan program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) sebagai pilihan utama dalam kalangan pelajar.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, menerusi pendekatan ‘TVET High’ yang dilaksanakan, ia memberi penekanan kepada silibus dibentuk berdasarkan permintaan pemain industri dan pasaran pekerjaan semasa. Menurutnya, kursus ditawarkan tidak lagi bergantung kepada silibus lama sebaliknya disusun mengikut keperluan sektor pekerjaan termasuk bidang kenderaan elektrik, Internet Kebendaan (IoT) dan kecerdasan buatan (AI).

‘Kerajaan memberikan penekanan kepada High TVET, ertinya silibus yang terbentuk daripada permintaan pemain industri. ’ ‘Kursus dibuat bukan berdasarkan silibus lama, tetapi berdasarkan permintaan pasaran pekerjaan,’ katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar pada Majlis Peluncuran MARA Prihatin Peringkat Kebangsaan 2026 di Politeknik Maritim Sultan Nazrin Shah di sini hari ini. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) berkata, peluncuran MARA Prihatin di sini meneruskan komitmen kerajaan dalam memperkasa pembangunan sosioekonomi Bumiputera.

Menurutnya, program itu memperlihatkan keperhatinan MARA dalam pelbagai aspek, tidak hanya dalam bidang pendidikan, keusahawanan, teknologi, TVET dan sosial.

‘MARA juga memberikan potongan atau diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20 peratus, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Perdana Menteri. Pemotongan sewa 20 peratus ini akan berkuatkuasa 1 Jun ini.

‘MARA membantu menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu,’ katanya. MARA Prihatin 2026 melibatkan kerjasama strategik antara Yayasan Pelajaran MARA (YPM), GiatMARA, Rural Capital Berhad (RCB), Institusi Pendidikan MARA (IPMA) serta pelbagai rakan industri dan sektor korporat. Ia melibatkan jumlah peruntukan sebanyak RM12.5 juta dan akan memberi manfaat kepada hampir 100,000 penerima





