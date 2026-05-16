Manchester City's Guardiola restricts celebrations as they clinch FA Cup, eyeing second Premier League title

Manchester City's manager Pep Guardiola was at Wembley to see his side win the FA Cup after edging past Chelsea. This is their eighth FA Cup. Guardiola has a message to his squad asking them to focus on the Premier League rivalry between them and Arsenal as they gear up for their final matches of the season and the trip to Wembley for FA Cup glory.

Manchester: Pep Guardiola , direktur Manchester City , menyatakan bahwa pemainnya tidak diberi izin merayakan keberhasilan mereka untuk mengadopsi trofi Piala FA, setelah mengalahkan Chelsea 1-0 dalam aksi final di Wembley , kemarin.

Kemenangan itu menyaksikan City memenangkan Piala FA eksklusif kali ke-8 dalam sejarah, sekaligus menebus kekecewaan setelah kalah dua kali final sebelumnya ke Manchester United dan Crystal Palace. Gol tunggal Antoine Semenyo pada menit ke-72 memastikan skuad yang dikendalikan oleh Guardiola terus menyegarkan kesempatan untuk memenangkan treble domestik musim ini, setelah memenangkan Piala Liga pada Maret lalu.

'Trofi ini sangat istimewa karena tradisinya. Setelah dua kekalahan di final, membawa pulang trofi ke Manchester memang sesuatu yang menggembirakan,' kata Guardiola. Selain itu, Guardiola mengklarifikasi bahwa fokus utama saat ini mengarah ke sisa persaingan Liga Premier Inggris (EPL).

'Isnin nanti setelah aksi menentang Aston Villa, barulah kami akan merayakannya bersama tim wanita,' katanya. City saat ini masih memiliki kemungkinan untuk memenangkan EPL, jika hanya tertinggal dua angka dari pemimpin Liga Premier, Arsenal, dengan sisa dua pertandingan. Arsenal dijadwalkan melawan Burnley, sedangkan City akan bertamu ke Bournemouth sebelum aksi terakhir musim melawan Aston Villa pada 24 Mei ini. Dalam hal ini, Guardiola juga memuji efek segera Semenyo, yang masuk ke dalam timnya dari Bournemouth pada jendela transfer Januari lalu.

'Dia memiliki naluri jaringan yang baik dan pemasangan yang tajam. Gol itu membuktikan kualitasnya,' katanya. Bekas pelatih Barcelona dan Bayern Munich juga memberi penghormatan kepada John Stones dan Bernardo Silva, yang diperkirakan akan meninggalkan tim pada akhir musim.

'Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan penghargaan saya terhadap mereka, sama sekali di dalam atau luar lapangan. 'Bernardo seorang pemain luar biasa, jarang cedera, dan mampu bermain di semua posisi dengan semangat kompetitif yang tinggi, 'katanya. Guardiola diharap anak buahnya dapat mempertahankan momentum kemenangan untuk tetap memberi tekanan kepada Arsenal dalam perebutan kejuaraan liga.

'Kami ingin menyelesaikan musim dengan kemenangan dan memberikan penghormatan terbaik kepada semua pemain, 'katanya





